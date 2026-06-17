Framkvæmdastjóri ákærður fyrir fjárdrátt – Kaffibaunir, bláber og beikon í Bónus og Costco

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært fyrrverandi framkvæmdastjóra og prókúruhafa hjá fyrirtæki í Reykjavík, ónefnda konu, fyrir fjárdrátt.
Er hún sökuð um að hafa dregið sér tæplega 1,4 milljónir af fjármunum fyrirtækisins á árunum 2018, 2019, 2020 og 2021.
Fjárdrátturinn var framinn með notkun á debetkorti fyrirtækisins í Íslandsbanka í eigin þágu en kortið var gefið út til konunnar vegna kostnaðar sem til féll vegna starfsemi félagsins.
Langflestar úttektirnar á kortinu eru mjög lágar en ákærða notaði kortið mikið í Bónus, en einnig í Costco og Epli. Algengustu innkaupin voru bláber, kaffibaunir og beikon, en einnig keypti konan stundum lambahrygg, lambakótelettur og lambainnlæri. Einnig keypti hún ódýran síma og símahulstur.
Ofannefnt er fyrri liður ákærunnar gegn konunni en hún er einnig sökuð um fjárdrátt í starfi sínu sem forstöðukona ótilgreindrar stofnunar. Er hún sökuð um að hafa millifært inn á reikning aðila rúmlega 1,1 milljón króna vegna greiðslu fyrir kaup á fiskmeti þrátt fyrir að um hafi verið að ræða gjöf frá fyrirsvarsmanni aðilans til stofnunarinnar.
Megnið af fiskafurðunum sem millifært var fyrir eru sjófrystur þorskur.
Lögreglustjóraembættið krefst þess að konan verið dæmd til refsingar og greiðslu sakarkostnaðar. Kærandi krefst miskabóta upp á tæplega 5,5 milljónir króna.
Fyrirtaka verður í málinu þann 23. júní við Héraðsdóm Reykjavíkur.