fbpx
Miðvikudagur 17.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Framkvæmdastjóri ákærður fyrir fjárdrátt – Kaffibaunir, bláber og beikon í Bónus og Costco

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 17. júní 2026 17:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært fyrrverandi framkvæmdastjóra og prókúruhafa hjá fyrirtæki í Reykjavík, ónefnda konu, fyrir fjárdrátt.

Er hún sökuð um að hafa dregið sér tæplega 1,4 milljónir af fjármunum fyrirtækisins á árunum 2018, 2019, 2020 og 2021.

Fjárdrátturinn var framinn með notkun á debetkorti fyrirtækisins í Íslandsbanka í eigin þágu en kortið var gefið út til konunnar vegna kostnaðar sem til féll vegna starfsemi félagsins.

Langflestar úttektirnar á kortinu eru mjög lágar en ákærða notaði kortið mikið í Bónus, en einnig í Costco og Epli. Algengustu innkaupin voru bláber, kaffibaunir og beikon, en einnig keypti konan stundum lambahrygg, lambakótelettur og lambainnlæri. Einnig keypti hún ódýran síma og símahulstur.

Einnig ákærð í starfi sem forstöðukona

Ofannefnt er fyrri liður ákærunnar gegn konunni en hún er einnig sökuð um fjárdrátt í starfi sínu sem forstöðukona ótilgreindrar stofnunar. Er hún sökuð um að hafa millifært inn á reikning aðila rúmlega 1,1 milljón króna vegna greiðslu fyrir kaup á fiskmeti þrátt fyrir að um hafi verið að ræða gjöf frá fyrirsvarsmanni aðilans til stofnunarinnar.

Megnið af fiskafurðunum sem millifært var fyrir eru sjófrystur þorskur.

Lögreglustjóraembættið krefst þess að konan verið dæmd til refsingar og greiðslu sakarkostnaðar. Kærandi krefst miskabóta upp á tæplega 5,5 milljónir króna.

Fyrirtaka verður í málinu þann 23. júní við Héraðsdóm Reykjavíkur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Framkvæmdastjóri ákærður fyrir fjárdrátt – Kaffibaunir, bláber og beikon í Bónus og Costco
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nágrannaerjur í miðborginni – Borgin ber við brunahættu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dómur yfir Gilgo Beach morðingjanum kveðinn upp
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þessi 14 voru sæmd fálkaorðunni í dag
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Arnhildur Pálmadóttir arkitekt borgarlistamaður Reykjavíkur 2026
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Réðst á konu fyrir utan Ríkið en finnst ekki
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Nýr aðgerðaþjarki afhentur á Landspítala
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hátíðarræða Höllu: Þjóðhátíðardagurinn kjörið tilefni til ígrundunar

Mest lesið

Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag
Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“
Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk
Sannleikurinn á bak við umtalaða mynd af klámstjörnunum tveimur

Nýlegt

Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Setti afar vafasamt met á HM
Nýr aðgerðaþjarki afhentur á Landspítala
Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag
Rífur loks þögnina – Varð ólétt að barni Simons Cowell á meðan hún var enn gift öðrum
Mögulegt að heimsmeistararnir þurfi að deila sigurstundinni með Trump
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Rubio sendir Íslendingum hamingjuóskir – Segir Bandaríkin ætla að halda varnarsamninginn í heiðri
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“

Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Gleðilega þjóðhátíð! – Svona eru hátíðahöldin í Reykjavík í dag
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Ísland á toppi lista yfir bestu lönd til að flytja til

Ísland á toppi lista yfir bestu lönd til að flytja til
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Hnífaburður og líkamsárás í miðborginni

Hnífaburður og líkamsárás í miðborginni
Fréttir
Í gær
Veikur ökumaður ók golfbíl á grindverk
Fréttir
Í gær

Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“

Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“
Fréttir
Í gær
Skora á Sjúkratryggingar í máli Jóns Atla – Sækist eftir krabbameinsmeðferð í Svíþjóð
Fréttir
Í gær
Stór spurningamerki sett við nýju Þjóðarhöllina: „Og hvar koma bílastæði?“
Fréttir
Í gær

Helgi vill leggja niður mannréttindaráð Reykjavíkur

Helgi vill leggja niður mannréttindaráð Reykjavíkur
Fréttir
Í gær

Símafrí í grunnskólum Reykjavíkurborgar frá og með haustinu

Símafrí í grunnskólum Reykjavíkurborgar frá og með haustinu
Fréttir
Í gær
Þetta fær nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í laun – Lægri akstursgreiðslur en í Kópavogi og Mosfellsbæ
Fréttir
Í gær
Hótaði að brjóta fæturna á börnunum hennar
Fréttir
Í gær

Ríkið áfrýjar plastbarkadómnum

Ríkið áfrýjar plastbarkadómnum
Fréttir
Í gær
Sigmar gekk á Daða Má með laun þingmanna annarra landa: „Ekki þannig að menn séu hlekkjaðir við skrifborðið sitt“
Fréttir
Í gær
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Fréttir
Í gær
Fyrirtækjaskrá Skattsins úrskurðar aðalfund Vorstjörnunnar ólöglegan – „Erum nú umboðslaus“
Fréttir
Í gær

Kolfinna ósátt og spyr hvers vegna Guðni hafi ekki minnst á föður hennar

Kolfinna ósátt og spyr hvers vegna Guðni hafi ekki minnst á föður hennar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hannes bauð strákum í Disneyland og hjólar í flugmenn: „Nú eru drengirnir tveir strandaglópar í París – Hvar er samgönguráðherrann?“

Hannes bauð strákum í Disneyland og hjólar í flugmenn: „Nú eru drengirnir tveir strandaglópar í París – Hvar er samgönguráðherrann?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gera alvarlegar athugasemdir í umsögnum um fyrirhugað símabann – „Höfum enga þörf fyrir þessi afskipti ráðuneytisins“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sauð upp úr á Ránni – Miðaldra kona réðst á kynsystur sína

Sauð upp úr á Ránni – Miðaldra kona réðst á kynsystur sína
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Þá drep ég þig og þennan hund“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jón Pétur fékk þingmenn til að svara óvenjulegri könnun – „Mig langar bara að fólk fái gott í hjartað“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Marinó: „Hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun“

Marinó: „Hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir ofbeldi gegn öldruðum enn vanmetið: „Oftast eru gerendur nánir ættingjar, vinir eða vandamenn“

Segir ofbeldi gegn öldruðum enn vanmetið: „Oftast eru gerendur nánir ættingjar, vinir eða vandamenn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svona mun Þjóðarhöllin líta út
Fréttir
Fyrir 2 dögum
21 árs kona hrapaði til bana í teygjustökki eftir skelfileg mistök