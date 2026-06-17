Dómur yfir Gilgo Beach morðingjanum kveðinn upp

Rex Heuermann, sem fengið hefur viðurnefnið Gilgo Beach morðinginn, hlaut í dag lífstíðardóm fyrir morð á átta konum. Mun hann afplána þrefaldan lífstíðardóm auk 25 ára til lífstíðardóms fyrir fjögur morðanna.
Í apríl játaði Heuermann að hafa myrt sjö konur sem hurfu á milli 1993 og 2010 eftir að hafa verið ákærður um morðin. Auk þess játaði hann morð á einni konu að auki. Rannsókn lögreglunnar á morðunum stóð yfir í langan tíma, en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022.
DV hefur fjallað ítarlega um mál Heuermann sem var giftur hinni íslensku Ásu Guðbjörgu Ellerup. Ása sótti um skilnaði í júlí 2023.