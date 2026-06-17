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Arnhildur Pálmadóttir arkitekt borgarlistamaður Reykjavíkur 2026

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 17. júní 2026 16:24

Borgarlistamaður Reykjavíkur Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt.

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Arnhildur Pálmadóttir arkitekt var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Útnefningin er heiðursviðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list, að þessu sinni byggingarlist.

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði grein fyrir valinu á Arnhildi sem hefur vakið athygli fyrir framsæknar hugmyndir í arkitektúr, sérstaklega hvað varðar sjálfbærni, nýtingu auðlinda og framtíð byggingariðnaðarins.

Verk Arnhildar og rannsóknir snúa oft að því hvernig hægt sé að byggja umhverfisvænni borgir og byggingar. Arnhildur fær ágrafinn stein, heiðursskjal og verðlaunafé.

Borgarlistamaður Reykjavíkur, Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, ásamt Hildi Björnsdóttur borgarstjóra að lokinni afhöfn

Hugmyndir sem ögra

Arnhildur Pálmadóttir fæddist í Reykjavík 22. júlí 1972. Hún lauk arkitektanámi við Listaháskóla Íslands árið 2006 og fór í framhaldsnám í hinum virta arkitektaskóla IAAC  (Institute for Advanced Architectur of Catalonia) í Barcelona á Spáni.

Arnhildur stofnaði arkitektastofuna Sap arkitektar árið 2018 og hefur um árabil verið í fararbroddi nýrrar hugsunar í byggingarlist og skipulagi. Hún hefur skapað verk sem bera vott um fagurfræðilega sýn og fagmennsku, komið með hugmyndir sem ögra og fengið fólk til að hugsa á nýjan hátt um samband manns, umhverfis og samfélags. Í verkum sínum og rannsóknum hefur Arnhildur sýnt að arkitektúr er ekki aðeins spurning um byggingar, heldur samfélagslegt afl sem mótar hvernig fólk býr, hvernig við upplifum umhverfi okkar og hvernig við skiljum möguleika framtíðarinnar.

Þess má geta að Arnhildur hannaði íbúðakjarnann að Háteigsvegi 59, sem hlaut hönnunarverðlaun frá New European Bauhaus í flokki sem nefnist hringrásarsamfélagið, í mars á þessu ári. Hönnun hússins er merkileg fyrir þær sakir að unnið var markvisst að því að lækka kolefnisspor samhliða hönnun þess.

Íbúðakjarninn að Háteigsvegi 59

Frumkvöðlastarf í byggingarlist

Arnhildur hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana fyrir frumkvöðlastarf á sviði sjálfbærrar byggingarlistar og tekið þátt í alþjóðlegum sýningum og umræðu. Árið 2024 hlaut hún Umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs og ári seinna eða árið 2025 var hún sýningarstjóri íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr, en það var i fyrsta sinn sem Ísland tók þátt.

Í Feneyjum setti Arnhildur fram djarfa framtíðarsýn með sýningunni Lavaforming sem fjallar um hvernig nýta mætti íslenskt hraun sem byggingarefni og umbreyta þannig náttúruafli sem oft er litið á sem ógn í verðmæta auðlind. Sýningin vakti mikla athygli og undirstrikar einstaka hæfni Arnhildar til að tengja saman nýsköpun og sjálfbærni.

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði við athöfnina að sér væri sönn ánægja að heiðra Arnhildi með þessum titli. „Arnhildur hefur um árabil verið í fararbroddi nýrrar hugsunar í byggingarlist og skipulagi og hafa verk hennar vakið verðskuldaða athygli bæði hérlendis og erlendis,“ sagði Hildur.

Arnhildur þakkaði fyrir viðurkenninguna sem hún sagði að væri mikill heiður. Hún sagði ánægjulegt að byggingarlist væri gert hátt undir höfði. „Ég þakka fyrir þennan heiður og lít á hann sem hvatningu til að halda áfram að spyrja spurninga, ögra viðteknum hugmyndum og taka þátt í samtalinu um þá framtíð sem við viljum skapa saman.“

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