Veikur ökumaður ók golfbíl á grindverk

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sent frá sér dagbók yfir verkefni dagsins en þar kemur meðal annars fram að lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum í Árbæ, Norðingaholti, Grafarvogi, Grafarholti, Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjósarhreppi, var send í útkall eftir að golfbíl var ekið á grindverk. Ökumaður golfbílsins hefur glímt við veikindi og datt út við aksturinn. Var hann fluttur með sjúkraliði á bráðamóttöku til frekari aðhlynningar.
Á sömu stöð barst tilkynning um eld í húsnæði en tilkynnandi sá fjögur ungmenni koma úr húsinu og fara af vettvangi á rafmagnstorfæruhjólum. Það kom á daginn að búið var að kveikja í rusli á jarðhæð hússins. Tjónið er ekki metið mikið en reykur var töluverður. Slökkvilið sá um reykræstingu.
Á lögreglustöð 3, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, barst tilkynning um þjófnað í matvöruverslun. Lögreglan fór á vettvang og leysti málið með vettvangsskýrslu.
Á lögreglustöð 1, sem fer með verkefni austan Snorrabrautar til vestan Elliðaáa, var tilkynnt um þjófnað úr bifreið, innbrot í geymslu í heimahúsi, þjófnað í matvöruverslun og aðila sem var til vandræða fyrir utan matvöruverslun.