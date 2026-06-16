Þetta fær nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í laun – Lægri akstursgreiðslur en í Kópavogi og Mosfellsbæ

Samþykktur var fyrr í mánuðinum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ráðningarsamningur við Gylfa Ólafsson sem ráðinn var í starf bæjarstjóra en Gylfi er einnig oddviti Viðreisnar í bæjarstjórninni. Uppgefin laun hans eru lægri en til að mynda laun þeirra bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu sem gerð hafa verið opinber. Uppgefin laun Gylfa eru einnig lægri en laun bæjarstjórans á Akureyri. Athygli vekur einnig að hann fær greitt fyrir nokkuð minni akstur hverjum í mánuði en bæjarstjórar Kópavogs og Mosfellsbæjar þótt Gylfi stýri töluvert víðfemara sveitarfélagi.
Byggðakjarnarnir í Ísafjarðarbæ eru Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri og Þingeyri en til að mynda eru um 30 kílómetrar, í beinni loftlínu, á milli Ísafjarðar og Þingeyrar.
Í ráðningarsamningnum segir að föst mánaðarlaun bæjarstjórans skuli vera 1.611.288 krónur á mánuði. Föst yfirvinna verði sem nemi 35 klukkustundum á mánuði eða 423.419 krónur. Greitt sé mánaðarlega fyrir 500 kílómetra akstur í bifreiðastyrk samkvæmt ákvörðun um akstursgjald ríkisstarfsmanna sem sé nú 144 krónur á kílómetra og greiðslur því alls 72.000 krónur á mánuði.
Ásdís Kristjánsdóttir og Hilmar Gunnarsson bæjarstjórar Kópavogs og Mosfellsbæjar fá hins vegar greitt fyrir 1.250 kílómetra akstur í hverjum mánuði.
Auk þessa fær Gylfi greitt fæðisgjald í samræmi við ákvæði kjarasamnings, eða 897 krónur fyrir hvern vinnudag. Sé miðað við 5 daga vinnuviku og nákvæmlega 4 vikur í mánuði er þetta gjald 17.940 krónur á mánuði.
Sé þetta allt tekið með eru því uppgefin heildarlaun Gylfa 2.124.647 krónur á mánuði en til samanburðar má nefna að þau eru um hálfri milljón króna lægri en uppgefin laun Berglindar Óskar Guðmundsdóttur, bæjarstjóra á Akureyri fjölmennasta sveitarfélagsins utan suðvesturhornsins.
Það sem hækkar launin eitthvað er hins vegar seta í bæjarstjórn en samkvæmt samningnum fær Gylfi greitt fyrir hana, samkvæmt almennum reglum og í samræmi við sveitarstjórnarlög. Það er hins vegar engin upphæð í þessu samhengi nefnd í ráðningarsamningnum en í reglum á vefsíðu Ísafjarðarbæjar segir að aðalfulltrúar í bæjarstjórn fái 107.555 krónur á mánuði og þar að auki 53.777 krónur fyrir hvern bæjarstjórnarfund sem þeir sitja.
Gylfi fær hins vegar ekki sérstaklega greitt að öðru leyti fyrir störf í nefndum sveitarfélagsins eða vinnuhópum, þar með talið fundi bæjarráðs.
Laun Gylfa eru endurreiknuð 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á launavísitölu.
Ísafjarðarbær greiðir kostnað vegna farsíma Gylfa og fyrir nettengingu á heimili hans.
Þess er ekki getið í samningi hans að bærinn greiði iðgjöld vegna slysa-, sjúkdóma eða líftrygginga eins og raunin er hjá sumum öðrum bæjarstjórum á landinu en hvað varðar slíkt er vísað til ákvæða kjarasamnings BHM.
Gagnvkæmur uppsagnarfrestur ráðningarsamningsins er 6 mánuðir en hann gildir annars út kjörtímabilið. Sinni Gylfi starfinu út samningstímann á hann rétt á biðlaunum í þrjá mánuði, verði hann ekki endurráðinn. Ef hann eða bærinn segja samningnum upp fyrir lok kjörtímabilsins þá á hann rétt á launum samkvæmt samningnum út uppsagnarfrestinn að undanskildum akstursgreiðslum, fæðisgjaldi og hann fengi þá heldur ekki greiddan kostnað vegna farsíma og netttengingar.