Hótaði að brjóta fæturna á börnunum hennar

Landsréttur hefur snúið við úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur og úrskurðað grunaðan síbrotamann í gæsluvarðhald til 29. júní næstkomandi.
Samkvæmt rökstuðningi Lögreglustjórans í Reykjavík, sem krafðist gæsluvarðhalds yfir manninum, er hann undir rökstuddum grun um ítrekuð brot gegn nálgunarbanni, líkamsárás, hótanir, brot gegn barnaverndarlögum, vopnalagabrot og önnur refsiverð brot gegn brotaþola.
Maðurinn var í maí látinn sæta nálgunarbanni gagnvart konunni og börnum hennar og er hann sakaður um að hafa brotið margsinnis gegn nálgunarbanninu.
Í úrskurði héraðsdóms er greint frá nokkrum meintum brotum mannsins og segir meðal annars:
„Brotaþoli greindi lögreglu frá því að hún hafi yfirgefið heimili kærða og þegar hún hafi komið heim til sín hafi hann beðið fyrir utan heimili hennar og umsvifalaust ráðist á hana og tekið hana kverkataki. Hann hafi fleygt henni í snjóinn og haldið um háls hennar og þrengt að. Brotaþoli kvaðst hafa náð á að öskra á hjálp þegar hann losaði aðeins um takið á hálsinum en þegar hún byrjaði að öskra hafi hann hert takið aftur. Brotaþoli kvað kærða hafa hert svo fast að hálsinum að hún hafi átt erfitt með að anda. Brotaþoli sagði kærða einnig hafa bitið sig í vinstra handarbakið þegar hún lá í snjónum. Var hún með sjáanlega áverka á hálsi, vinstra handarbaki og framan á vörinni eftir árásina.
Kærði var handtekinn á vettvangi og var hann með blóðugar varir, klórfar fyrir neðan hægra auga og áverka á miðjufingri hægri handar. Í skýrslutöku hjá lögreglu kvaðst hann ekki þekkja brotaþola og ekki vita neitt um málið. Hann kvaðst hafa verið hjá vinnufélaga sínum en gat ekki gefið upp hver hann var né hvar hann byggi. Hann greindi frá því að vinnufélaginn búi tveimur götum fyrir ofan átökin og hann hafi heyrt einhvern öskra á hjálp og komið til aðstoðar.“
Í byrjun apríl hafði brotaþoli samband við lögreglu og sýndi skjáskot af hótunum sem hún hafði fengið frá manninum. „Brotaþoli kvað kærða hafa hótað að brjóta fæturna á börnunum hennar. Hún hafi lokað á hann á öllum samfélagsmiðlum og hann hafi í kjölfarið byrjað að senda henni tölvupósta. Hún greindi frá því að hann hringi í hana á hverjum degi úr leyninúmeri. Þá hafi hann sett myndir af sér á samfélagsmiðla og auglýst hana til vændiskaupa. Hann hafi jafnframt sett myndir af dóttur hennar á netið og sagt hana vera „grimma“ eða „vonda“ stelpu.“
Í rökstuðningi lögreglunnar segir að unnið sé að rannsókn fjölmargra brota sem maðurinn er grunaður um að hafa framið gegn konunni á undanförnum mánuðum. Meðal annars hafi verið lagt hald á rafræn tæki í eigu þeirra og standi yfir ítarleg greining á efni þeirra. Markmið
rannsóknarinnar sé að ljúka gagnaöflun svo unnt verði að gefa út ákæru á næstu vikum.
Það var mat héraðsdóms að ekki væru komin fram nægileg gögn til að réttlæta gæsluvarðhald yfir manninum en sem fyrr segir var Landsréttur ekki á sama máli og úrskurðar hann í gæsluvarðhald til 29. júní.
Úrskurðina má lesa hér.