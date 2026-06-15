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„Þá drep ég þig og þennan hund“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 15. júní 2026 15:38

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Maður var í dag, 15. júní, sakfelldur í Héraðsdómi Vesturlands fyrir hótanir.

Ákært var vegna atviks sem átti sér stað á nýársdag árið 2025 en þá sendi maðurinn konu einni eftirfarandi SMS-skilaboð:

„Þá drep ég þig og þennan hund.“

Ákærði mætti ekki við réttarhöldin og var því kveðinn upp dómur yfir honum að honum fjarstöddum. Samkvæmt sakavottorði hefur maðurinn ekki sætt refsingu áður.

Hámarksrefsing við hótunarbrotum er tveggja ára fangelsi en í þessu tilviki var ákveðið að dæma manninn í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða sakarkostnað upp á 24.373 krónur.

Dóminn má lesa hér.

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