Sonur Mette-Marit dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir

Hinn 29 ára gamli Høiby var einnig fundinn sekur um heimilisofbeldi gegn fyrrverandi kærustu, hótanir og umferðarlagabrot. Hann var hins vegar sýknaður af tveimur öðrum nauðgunarákærum.
Saksóknarar höfðu farið fram á sjö ára og sjö mánaða fangelsisdóm á meðan verjendur hans fóru fram á að hann yrði ekki dæmdur í lengra en 18 mánaða fangelsi.
Dómurinn var kveðinn upp í kjölfar sjö vikna réttarhalda sem vöktu mikla athygli í Noregi og um heim allan raunar. Við meðferð málsins komu meðal annars fram upplýsingar um fíkniefnaneyslu Høibys, myndskeið sem hann hafði sjálfur tekið upp af kynferðislegum samskiptum og hundruð skilaboða sem lögð voru fram sem sönnunargögn.
Høiby var ekki viðstaddur í dómsal þegar niðurstaðan var kynnt heldur fylgdist með í gegnum fjarfundarbúnað.
Høiby er sonur Mette-Marit úr fyrra sambandi áður en hún giftist Hákoni krónprins árið 2001. Hann hefur engan konunglegan titil og gegnir engu opinberu hlutverki innan norsku konungsfjölskyldunnar.
Dómurinn fellur á erfiðum tíma fyrir móður hans, krónprinsessuna Mette-Marit, sem glímir við alvarlegan lungnasjúkdóm. Heilsu hennar hefur hrakað verulega á síðustu mánuðum og var hún nýverið sett á biðlista eftir lungnaígræðslu.