Marinó: „Hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun“

Olíuverð í heiminum hefur lækkað í kjölfar tilkynningar um samkomulag um friðarsamning Bandaríkjanna og Íran. Friðarsamkomulagið var gert með milligöngu Pakistana og var Donald Trump Bandaríkjaforseti fljótur að tilkynna opnun Hormússunds eins og kemur fram á vef BBC.
„Skip heimsins, ræsið vélarnar. Látið olíuna flæða!,“ sagði Trump á Truth Social. Til stendur að skrifa undir friðarsamninginn í Sviss á föstudaginn.
Hormússund hefur verið lokað að mestu frá því í lok febrúar, um sundið fer um fimmtungur af allri olíu heimsins og hafði þessi lokun því mikil áhrif á alþjóðlegt olíuverð og þannig áhrif á bensínverð á Íslandi. Áður en átökin brutust út var verðið á tunnu af Brentolíu um 70 dollarar, fór það hæst í 120 dollara en samkvæmt BBC var verðið komið niður í 83 dollara eftir að tilkynnt var um samkomulagið.
Það getur þó tekið einhvern tíma til að koma flutningum um sundið aftur í rétt horf, hreinsa þarf upp neðansjávarsprengjur sem er ferli sem getur tekið allt frá nokkrum vikum og upp í nokkra mánuði.
Marinó G. Njálsson, ráðgjafi og samfélagsrýnir, beinir spjótum hingað heim og að olíufélögunum í færslu á Facebook. „Olíufélögin þrjóskast við, en það stefnir líklegast í 2 kr. lækkun í dag eða á morgun. Að verðið fari niður í 201,3 kr. þar sem það er lægst er samt um 16 kr. meiri álagning, en fyrir 1 mánuði,“ segir hann.
Síðast þegar tunnan af Brent-olíu var á sama verði og í dag var bensínverð hjá stóru olíufélögunum á Íslandi 191 króna og hélst þannig í nokkra daga. Verðið var þó 171 króna í Costco en er 191 króna þegar þessi frétt er skrifuð, næstlægsta verðið er hjá Orkunni eða 203 krónur.
„Þá var hins vegar virðisaukaskatturinn 24%. Séu þessar 191,1 kr. umreiknuð í 11% virðisaukaskatt, þá gerir það 171,1 kr., sem gerir 30 kr. mismun, segir Marínó.
„Ég leyfi mér að fullyrða að hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun.“