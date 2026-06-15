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Kolfinna ósátt og spyr hvers vegna Guðni hafi ekki minnst á föður hennar

Ritstjórn DV
Mánudaginn 15. júní 2026 20:05

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Kolfinna Baldvinsdóttir, dóttir Jóns Baldvins Hannibalssonar, sem var utanríkisráðherra er Íslendingar viðurkenndu sjálfstæði Litháens, fyrstir þjóða, segir að Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, hafi haldið klukkustundar langa ræðu um málið í Vilníus, höfðuðborg Litháen, án þess að minnast einu orði á föður hennar.

Guðni hélt ræðu á hinni árlegu Aciu tau Islandia hátíð í Vilníus.

Facebook-færsla Kolfinnu um málið er á ensku en er eftirfarandi í íslenskri endursögn:

„Merkilegt! Á sama tíma og Litháar hópast saman við Íslandsstræti í Vilníus til að þakka Íslendingum fyrir að vera fyrstir til að viðurkenna sjálfstæði sitt, þá heldur fyrrverandi forseti Íslands ræðu, tekst að tala í næstum klukkutíma án þess að nefna nafn föður míns – Jón Baldvin Hannibalsson.

Merkilegt! En spurningin mín er: Af hverju? Guðni Th. Jóhannesson.“

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