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Jón Pétur fékk þingmenn til að svara óvenjulegri könnun – „Mig langar bara að fólk fái gott í hjartað“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 15. júní 2026 14:30

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Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, vill að þingmenn séu jákvæðar fyrirmyndir fyrir yngri kynslóðirnar og hefur hann því sent út könnun til kollega sinna á þinginu þar sem þeir voru beðnir um að skrifa eitthvað jákvætt um pólitíska andstæðinga sína. Könnunin var nafnlaus og að sögn Jóns Péturs voru niðurstöður oft skemmtilegar, enda séu þingmenn margir vinir þvert á flokka.

Þingmaðurinn skrifar á Facebook:

„Þó að við séu ekki sammála í einhverjum málum búum við flest ef ekki öll einhverjum mannskostum sem aðrir taka eftir, þetta á einnig við alla Íslendinga.
Munum það að það gleðjast alltaf amk tveir þegar hrósað er verðskuldað fyrir eitthvað, sá sem fær hrósið og sá sem hrósar og það er ókeypis. Tökum eftir hvert öðru í daglega lífinu. “

Hann ríður svo á vaðið og deilir fyrstu niðurstöðunum, svörum sem bárust um þingflokksformenn stærstu flokkanna á þingi, Guðmund Ara Sigurjónsson úr Samfylkingunni og Ólaf Guðmund Adolfsson úr Sjálfstæðisflokknum.

„Guðmundur Ari (Ari):

  1. Virkilega klár stjórnmálamaður, snöggur að greina stöður og mál.
  2. Er stórt púsl í góðu gengi Samfylkingarinnar.
  3. Hugsjónamaður

Ólafur Guðmundur (Óli Adolfs):

  1. Óli er stór og sterkur, bæði í pólitískum skilningi og fýsískt. En samt algjör bangsi, hlýr og notalegur maður sem gott er að tala við og gaman að glensast með.
  2. Lausnamiðaður þingflokksformaður sem stendur við orð sín.
  3. Uppáhalds Sjálfstæðismaðurinn minn.“

Hvetur Jón Pétur fylgjendur sína til að skrifa jákvæðar athugasemdir um alþingismenn Íslendinga en þannig sé hægt að taka þátt í að gera samfélagið aðeins meira uppbyggilegt en það er í dag.

Jón Pétur settist einnig niður í morgun með Bítinu á Bylgjunni og ræddi þetta uppátæki sitt og tilkynnti að hann ætlaði sér að birta allar niðurstöður könnunar sinnar, hægt og rólega, í sumar. Jón Pétur segist hafa tileinkað sér það þegar hann starfaði sem kennari og stjórnandi í grunnskólum að taka eftir því sem vel er gert og hrósa fyrir það.

Hvort sem það er einhver sturtuvörður í sundi, afgreiðsla í Bónus, krakkar að gera eitthvað með tombólu fyrir utan Hagkaup eða eitthvað slíkt, þá hef ég reynt að taka eftir því og segja við fólk hversu vel þetta er gert. Sturtuvörður sem vinnur vinnuna sína vel, hversu oft fær hann að heyra að hann standi sig vel? Ég er ekki viss um að það sé mjög oft.“

Þingmaðurinn bendir á að það sé mun algengara að fólk fái að heyra aðfinnslur en hrós. Því ákvað hann að ráðast í þessa könnun á þinginu. Jón Pétur tekur fram að hann hafi aðeins þurft að ganga á eftir svörum en rekur það til þess að stór hluti þingmanna sé með athyglisbrest eða ofvirkni. En á endanum fékk hann „alveg svona slatta“ af svörum sem hann segir bæði áhugaverð og skemmtileg.

Aðspurður segir hann að markmið sitt með könnuninni sé að draga úr skautun í samfélaginu, að fólk geti verið ósammála í einstaka málum en beri áfram virðingu hvert fyrir öðru.

„Mig langar bara að fólk fái gott í hjartað og almenningur fái að sjá að okkur þykir bara töluvert vænt um hvert annað inni á þingi“

Þingmaðurinn minnir loks á það á Facebook að við ættum að vera börnum okkar góðar fyrirmyndir og hrósa fólki fyrir mannkosti á borð við tillitssemi, góða þjónustu, einlæg samskipti og þægilegt viðmót.

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