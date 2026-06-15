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Býður fram aðstoð sína við að beina fé frá velferðarkerfinu í herinn

Ritstjórn DV
Mánudaginn 15. júní 2026 07:30

Kemi Badenoch (fyrir miðju) hvetur Keir Starmer eindregið til að eyða meira fé í varnarmál í staðinn fyrir velferðarkerfið. Mynd: Skjáskot/Youtube.

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Kemi Badenoch leiðtogi breska Íhaldsflokksins hefur boðið ríkisstjórn Verkamannaflokksins aðstoð sína og síns flokks við að koma niðurskurði í velferðarmálum, í því skyni að beina meira fé til varnarmála, í gegnum þingið.

Hefur Badenoch sagt að þetta boð sé ekki bundið sérstaklega við hvort Keir Starmer verði áfram leiðtogi Verkamannaflokksins og forsætisráðherra eða hvort einhver annar tekur við af honum.

Þetta kemur fram í umfjöllun Sky News en boðið kemur í kjölfar þess að John Ealy varnarmálaráðherra og Al Carns undirráðherra í varnarmálaráðuneytinu sögðu báðir af sér vegna tafa á því að útgjöld til varnarmála og styrkingar breska hersins væru aukin.

Hvetur Badenoch Starmer eindregið til þess að beita sér þegar í stað fyrir auknum útgjöldum til varnarmála og niðurskurði á móti til velferðarmála. Það gangi ekki að herinn sé undirfjármagnaður eins og ástand öryggismála í heiminum sé.

Badenoch rifjar upp að á síðasta ári hafi Starmer og ríkisstjórn hans verið gerð afturreka, af þingmönnum síns eigin flokks, með fyrirhugaðan niðurskurð á útgjöldum til velferðarmála. Ljóst sé að vinstri armur Verkamannaflokksins muni aldrei nokkurn tímann samþykkja neinn niðurskurð í þessum málaflokki og því þurfi ríkisstjórnin hjálp frá stjórnarandstöðunni.

Badenoch hefur einnig beint þessum skilaboðum til þeirra flokksmanna í Verkamannaflokknum sem sagðir eru hafa í hyggju að skora Starmer á hólm og fella hann úr sæti flokksleiðtoga og þar með forsætisráðherra.

Talsmaður skrifstofu Starmer segir hins vegar að til standi að hrinda auknum útgjöldum til varnarmála í framkvæmd og sjálfur hefur forsætisráðherrann ítrekað ætlun sína að auka útgjöld breska ríkisins til varnarmála í þrjú prósent af vergri landsframleiðslu. Það kemur hins vegar ekki fram hvort niðurskurður í velferðarkerfinu hafi verið nefndur í þessu samhengi.

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