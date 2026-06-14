Nýtt björgunarskip komið til heimahafnar á Vopnafirði

Fyrr í dag kom björgunarskipið Sveinbjörn Sveinsson, það sjöunda í röð nýrra björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, til heimahafnar á Vopnafirði.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörgu.
Í tilkynningunni segir að áhöfn skipsins hafi siglt frá Reykjavík upp úr hádegi á föstudag og eftir um 7 tíma siglingu komið á Patreksfjörð þar sem gist hafi verið um borð í nýja skipinu og Verði II. Áhöfnin hafi hreppt leiðinda veður fyrir Látrabjarg, töluverða öldu en skipstjórinn, Magni Hjálmarson hafi verið yfir sig ánægður með skipið:
„Þarna sáum við hvað þetta eru góð skip, þrátt fyrir leiðinda brælu fór vel um alla og skipið sýndi okkur hvers það er megnugt.“
Morguninn eftir hafi verið lagt snemma af stað, rétt um hálf sex og haldið áfram til Ísafjarðar þar sem áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu hafi siglt til móts við skipið. Eftir stutt stopp á Ísafirði hafi verið enn á ný lagt af stað, nú hafi leiðin legið til Siglufjarðar, þar sem enn eitt skipið úr nýjum flota félagsins hafi tekið á móti Sveinbirni, en Sigurvin komið út Siglufjörð til móts við Sveinbjörn og fylgt honum til hafnar á Siglufirði.
Klukkan 15 í gær, laugardag hafi síðan verið haldið frá Siglufirði og stefnan sett á Þórshöfn. Þangað hafi verið komið um kvöldmatarleytið þar sem heimamönnum hafi gefist tækifæri til að skoða skipið.
Segir enn fremur að í morgun hafi Sveinbjörn farið frá Þórshöfn um hálf átta leitið og siglt rólega fyrir Langanesið og renndi svo inn á Vopnafjörð klukkan 12, þegar móttökuathöfnin hófst.
Séra María Guðrún Ljungberg sóknarprestur blessaði skipið og Borghildur Sverrisdóttir afhenti skipstjóra og formanni Björgunarbátasjóðs Vopnafjarðar sjóferðabænina á skildi, til varðveislu um borð.
Að lokinni athöfn bauð Slysavarnadeildin Sjöfn á Vopnafirði gestum upp á veitingar í björgunarsveitarhúsinu.
Að lokum segir í tilkynningunni að Sveinbjörn Sveinsson sé sjöunda skipið í nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áður séu komin til landsins Guðmundur í Tungu á Ísafirði, Ingibjörg á Höfn í Hornafirði, Björg á Rifi, Jóhannes Briem í Reykjavík, Sigurvin á Siglufirði og Þór í Vestmannaeyjum. Áttunda skipið sé svo væntanlegt í haust, þegar Unnur komi til landsins en heimahöfn hennar verði á Patreksfirði.
Smíði þess níunda sé hafin, en það skip leysi af hólmi Hafbjörgina sem sé í Neskaupstað. Þá sé eftir að endurnýja 4 skip, á Raufarhöfn, Skagaströnd, Sandgerði og Grindavík.
Sjá má hér fyrir neðan nokkrar myndir frá komu Sveinbjarnar til Vopnafjarðar í dag.