Heimsborgin fór á annan endann eftir sögulegan sigur – Misjafnar undirtektir við hamingjuóskum Trump – Myndir og myndbönd

Óhætt er að segja að gleðin hafi verið við völd í New York í Bandaríkjunum síðan í gærkvöldi þegar New York Knicks tryggðu sér sinn fyrsta meistaratitil í NBA-deildinni í körfubolta í 53 ár með sigri í fimmta leik lokaúrslitanna gegn San Antonio Spurs, sem fram fór á heimavelli Spurs í Texas. Fagnað var úti um alla borg og víða brustu glaðir íbúar og stuðningsmenn Knicks í söng. Sums staðar fór þó fögnuðurinn úr böndunum. Forseti Bandaríkjanna, sem fæddur er og uppalinn í borginni sem var hans aðalheimili lengi vel, óskaði liðinu til hamingju og hrósaði því í hástert en undirtektirnar hjá mörgum stuðningsmönnum við þessum hamingjuóskum forsetans voru ekkert sérstaklega góðar. Segja má einnig að leikkona nokkur hafi á meðan úrslitakeppninni hefur staðið, með framgöngu sinni, gert nokkurt tilkall til að geta talist heitasti stuðningsmaður Knicks, að minnsta kosti meðal fræga fólksins.
Bandarískir fjölmiðlar hafa fjallað mikið um fagnaðarlætin í New York og birst hefur fjöldi mynda og myndbanda á samfélagmiðlum. Heyra má í sumum þeirra fólk syngja saman þekkt lög sem hafa verið samin þessari miklu heimsborg og stærstu borg Bandaríkjanna til dýrðar. Þar má nefna t.d. New York, New York úr samnefndri söngleikjakvikmynd en lagið er þekktast í flutningi Frank Sinatra. Einnig mátti heyra sungið t.d. lagið Empire State of Mind með Jay-Z og Alicia Keys.
Ómögulegt er að gera öllu því myndefni sem birst hefur af fagnaðarlátunum í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum skil og hér verða því aðeins tekin nokkur dæmi.
Þetta skjáskot úr útsendingu The Today Show á NBC sem sendir alla jafna út frá borginni ber ágætan vott um hversu víða um borgina fagnað var.
Í þessu myndbandi má sjá fögnuðinn í leikslok á einum stað þar sem fólk kom saman til að horfa á fimmta og síðasta leikin í lokaúrslitunum.
Í þessum myndböndum má heyra mannfjöldann syngja saman Empire State of Mind.
Fögnuðurinn var ekki eingöngu ofanjarðar heldur náði hann líka niður í neðanjarðarlestarkerfi borgarinnar.
Fólk kom saman til að horfa á lokaleik úrslitanna í tónleikahöllinni frægu Radio City Music Hall og þar var mikið fagnað í leikslok.
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Meira að segja lögreglumenn á vakt leyfðu sér að taka smá þátt í fagnaðarlátunum.
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Liðsmenn Knicks fengu meistarabikarinn afhentan strax eftir leikinn í gærkvöldi.
Meðal þeirra sem fagnaði með liðinu er ein stærsta stjarna í sögu Knicks, Patrick Ewing. Hann lék með Knicks á árunum 1985-2000 og er stigahæsti leikmaður í sögu félagsins. Á hans tíma í með Knicks komst liðið tvisvar í lokaúrslitin, 1994 og 1999, en tapaði í bæði skiptin.
Á samfélagmiðlum má sjá fjölda íbúa New York fagna sigrinum með myndum og orðum en New York búar lýsa ekki síst yfir ánægju með hina miklu gleði og samstöðu sem ríkt hafi í borginni vegna þessa árangurs Knicks.
Fögnuðurinn fór þó að hluta til úr böndunum þegar kveikt var í rútum og bílar skemmdir og að minnsta kosti einn var skotinn. Nokkrir tugir voru handteknir fyrir að kveikja í rútunum sem höfðu verið nýttar til að aka gestum á Heimsmeistarakeppninni í fótbolta, sem fram fer nú í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, á milli staða.
Meðal þeirra sem óskuðu liðinu til hamingju var Donald Trump forseti Bandaríkjanna. Hann er fæddur og uppalinn í New York og borgin var hans aðalheimili þar til hann flutti það til Flórída í fyrri forsetatíð sinni.
Hann óskaði þó í fyrsta lagi eiganda Knicks James Dolan til hamingju og síðan leikmönnum og nefndi helstu stjörnur liðsins en sumir leikmenn liðsins eru yfirlýstir stuðningsmenn forsetans.
Eins og iðulega þegar Trump gerir eða segir eitthvað vakti færsla hans um sigur Knicks misjöfn viðbrögð. Sumir fögnuðu færslunni en töluvert var um ummæli þar sem forsetinn var minntur á að hann hefði verið viðstaddur þriðja leikinn, þann eina í einvíginu sem Knicks töpuðu. Komu margir því skýrt á framfæri að þeim hefði gramist verulega að fólki hefði verið bannað, vegna öryggisgæslu út af komu forsetans, að koma saman fyrir utan Madison Square Garden, heimavöll Knicks þar sem leikurinn fór fram og horfa á leikinn á risaskjám.
Fögnuðurinn í New York mun, hvaða skoðun sem menn kunna að hafa á forsetanum, standa eitthvað fram í komandi viku en borgarstjórinn Zohran Mamdani hefur boðað til skrúðgöngu, til að fagna sigrinum, næstkomandi fimmtudag,
Einn af heitustu stuðningsmönnum Knicks er leikkonan Mariska Hargitay sem einna þekktust er fyrir að leika rannsóknarlögreglukonuna harðskeyttu og ráðsnjöllu Olivia Benson í sjónvarpsþáttunum Law and Order Special Victims Unit en New York er einmitt sögusvið þeirra. Þættirnir hafa verið í framleiðslu samfleytt síðan árið 1999.
Ákafur stuðningur Hargitay við Knicks liðið hefur vakið mikla athygli vestanhafs. Hún hefur mætt á flesta heimaleiki liðsins í úrslitakeppninni þar sem hún á fast sæti á fremsta bekk. Sjá mátti Hargitay fagna gríðarlega eftir ótrúlegan sigur í fjórða leiknum, sem fór fram á heimavelli Knicks en liðið náði að vinna leikinn þrátt fyrir að vera 29 stigum undir í hálfleik og setti þar með nýtt met í lokaúrslitum NBA. Hargitay náði raunar ekki að sjá allan leikinn en hún er að leika um þessar mundir á Broadway í einleiknum Everything Brilliant, sem var settur upp fyrir nokkrum árum hér á landi í Borgarleikhúsinu en í íslenskri þýðingu bar verkið titilinn Allt sem er frábært.
Hargitay, sem er 62 ára gömul, lauk við sýningu kvöldsins sem fjórði leikurinn fór fram rétt áður en hann átti að byrja. Hún tók sig þá til og hljóp frá leikhúsinu að Madison Square Garden, en þar á milli eru 10 húsaraðir sem er ígildi um 1-1,5 kílómetra. Hún náði að komast í höllina í fyrri hálfleik og upplifði því hinn sögulega viðsnúning í seinni hálfleik og fagnaði ákaft í leikslok eins og sjá má á þessu myndbandi.
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Svo mikið hefur sviðsljósið verið á stuðningi Hargitay við Knicks liðið að segja má að sá sem hefur verið einna frægasti stuðningsmaður liðsins síðustu áratugi, kvikmyndaleikstjórinn Spike Lee, hafi að þessu leyti fallið eilítið í skuggann af Hargitay. Leikkonan hefur myndað náið vináttusamband við suma liðsmenn Knicks ekki síst fyrirliðann og leikstjórnandann Jalen Brunson, sem var valinn besti leikmaður lokaúrslitanna. Þau hafa yfirleitt faðmast í lok heimaleikja Knicks og Hargitay fagnaði meistaratitlinum með því að birta mynd af einu slíku faðmlagi á Instagram-reikningi sínum með eftirfarandi kveðju til Brunson:
„Þakka þér fyrir að leiða okkur þangað.“
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