Sveinn Atli bendir á tölfræðilegt kraftaverk Miðflokksins – „Það er þrettán sinnum líklegra að þú fáir fimm eins í Yatzy í fyrsta kasti“

Sveinn Atli Gunnarsson, samfélagsrýnir og fulltrúi í loftslagshópnum París 1,5, bendir á það sem hann kallar tölfræðilegt kraftaverk á framboðslistum Miðflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Oddvitarnir á öllum 14 listunum eru karlar.
„Tölfræðilegt kraftaverk í boði Miðflokksins?“ segir Sveinn Atli í færslu á samfélagsmiðlum sem hefur vakið töluverða athygli.
Fór Sveinn Atli yfir alla framboðslista Miðflokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar á vefsíðu flokksins. Komst hann að því að flokkurinn býður fram undir eigin nafni í 14 sveitarfélögum. Í öllum tilfellum eru oddvitarnir karlar.
„Gefum okkur eitt augnablik þá „róttæku“ hugsun að konur séu tölfræðilega jafn líklegar og karlar til að búa yfir hæfni til forystu (50/50 líkur). Ef kynin væru jafn hæf, hversu líklegt er þá að 14 karlar raðist í öll oddvitasætin fyrir hreina tilviljun?“ spyr Sveinn Atli. „Svarið er: 1 á móti 16.384.“
Sæm dæmi nefnir Sveinn Atli nokkra hluti sem eru líklegri til að gerast en að Miðflokkurinn hafi ekki „óvart“ geta fundið eina hæfa konu til að leiða lista. Það er út frá tölfræðinni.
Að finna strax fjögurra blaða smára
Það er þrisvar sinnum líklegra að þú finnir fjögurra blaða smára í fyrstu tilraun (1 á móti 5.000).
Að giska strax rétt á PIN númer
Það er 60% líklegra að þú giskir á rétt fjögurra stafa PIN-númer hjá ókunnugum manni í fyrstu tilraun (1 á móti 10.000).
Að fá Yatzy í fyrsta kasti
Það er þrettán sinnum líklegra að þú fáir fimm eins í Yatzy í fyrsta kasti (1 á móti 1.296).
„Að halda því fram að þessi röðun sé byggð á „hæfni“ en ekki meðvituðu vali eða kerfisbundinni útilokun, er eins og að vinna í lottóinu og halda því fram að þú sért bara svona rosalega góður að velja tölur,“ segir Sveinn Atli að lokum. „Tölfræðin lýgur ekki, hún öskrar á okkur. Þetta er ekki tilviljun, þetta er lokaður karlaklúbbur. Ef þú trúir því að kynjaskiptingin 14-0 sé eðlileg, þá trúir þú því í raun að líkurnar á að finna hæfan karl séu 16.384 sinnum meiri en að finna hæfa konu.“