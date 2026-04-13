Ragnar fékk uppsagnarbréfið afhent og ætlar að leita réttar síns – „Eitthvað gruggugt í farvatninu“

Fjölmiðlar greindu frá því í síðustu viku að Ragnari Frey Ingvarssyni lækni hefði verið sagt upp störfum á Landspítalanum og starf hans lagt niður.
Vakti uppsögn mikla athygli meðal almennings.
Ragnar Freyr greinir frá því að hann hafi mætt á LSH í dag og fengið uppsagnarbréfið afhent. Segir hann að það hafi verið átakanlegt að hlusta á skýringar framkvæmdastjóra á uppsögninni.
„Í þeim er ekki heil brú. Þar sem rökin voru engin læðist sá grunur að manni að það sé eitthvað gruggugt í farvatninu. Að einhver annarleg sjónarmið hafi ráðið för. Að staða mín sem formaður stéttarfélags hafi leikið hlutverk og að störf mín væru einskis metin.“
Ragnar Freyr segist geta staðfest að honum var boðið aukið starfshlutfall á spítalanum og við það falli þá augljóslega niður rökin um að það sé verið að leggja niður starfið vegna ríkrar aðhaldskröfu.
„Það boð get ég vitaskuld ekki þegið þar sem ég hef jafnframt aðrar skyldur, síðasta áratug hef ég rekið stofu þar sem ég ber ábyrgð á meðferð þúsunda einstaklinga og síðustu tvö og hálft ár hef ég verið formaður Læknafélags Reykjavíkur, sem er stéttarfélag. Þeim skyldum gengur maður ekki frá svo gjörla. Og kannski er leikurinn til þess gerður, að opna dyr sem ómögulegt er fyrir mig að stíga í gegnum.“
Segist Ragnar Freyr glaður hafa viljað halda óbreyttri stöðu líkt og hann hafi oft nefnt áður.
„Ég trúði vart eigin eyrum. Um lögmæti þessa gjörnings verður látið á reyna.“