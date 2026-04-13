Mánudagur 13.apríl 2026

Össur segir stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran misheppnað – Íranir skjóti ekki sprengjum á sjúkrahús og háskóla

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 13. apríl 2026 11:30

Trump og Netanyahu gengur brösuglega í Íransstríðinu.

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, segir stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran vera misheppnað. Íran virðist ráða yfir mun hnitmiðaðri tækni og heyja stríð sitt á öðrum forsendum en árásarríkin tvö.

„Í hinu misheppnaða stríði Ísraela og Bandaríkjanna á hendur Íran hafa Íranir skotið á sjöunda þúsund eldflauga og dróna á Ísrael og Flóaríkin, og amk. tíu prósent þeirra hafa náð í gegnum “varnarskjöld” (Iron Dome) þessara ríkja,“ segir Össur í færslu á samfélagsmiðlum. „Íran, sem virðist ráða yfir miklu hnitmiðaðri tækni á sviði skotflauga en nokkurn óraði fyrir, hefur eyðilagt flugvélar á Ben Gurion flugvellinum í Tel Aviv og knúið stjórnvöld til að loka honum í sex vikur fyrir borgaralegu flugi. Þeir hafa hitt sprengjum sínum á fimm stóra flugvelli í Flóaríkjunum.“

Þá séu það árásir á almenna borgara. Nefnir Össur að Ísraelar hafi á Gaza varpað sprengjum á 432 skóla, öll 36 sjúkrahús og 930 árásir á heilsugæslustöðvar. Þá hafi Ísrael gjöreyðilagt 63 háskólabyggingar.

„En hversu marga skóla, heilsugæslustöðvar, sjúkrahús eða háskóla hafa Íranir skotið sprengjum á? Enga. Hvorki ég né gervigreindin höfum séð nokkrar staðfestingar á slíkum árásum,“ segir Össur. „Íran virðist heyja stríð sitt við Ísrael og Bandaríkin á öðrum forsendum en Ísraelar á Gaza.“

 

 

