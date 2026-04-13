Kona dæmd fyrir að aka á bosnískan knattspyrnustuðningsmann fyrir utan Laugardalshöllina

Mánudaginn 11. september árið 2023 mörðu Íslendingar sigur á Bosníumönnum í knattspyrnulandsleik á Laugardalsvellinum, 1:0, með marki Alfreðs Finnbogasona. Skömmu fyrir leikinn átti sér stað örlagaríkt atvik fyrir utan Laugardalshöllina, sem ekki hefur farið í hámæli hingað til. Kona að norðan ók, ekki löngu fyrir leik, eftir Engjavegi, þar sem hópur bosnískra stuðningsmanna var á göngu, og ók yfir fótinn á einum stuðningsmanninum.
Konan ók burtu af vettvangi en atvikið var tilkynnt til lögreglu sem handtók konuna hjá Kringlunni. Hún reyndist hafa áfengismagn í blóði yfir leyfilegum mörkum en hún sagðist hafa drukkið síðast laust eftir kl. 7 um morguninn en hún hafði verið í næturlöngu samkvæmi.
Konan lýsti atvikum svo að hún hafi flautað á hóp stuðningsmannanna til að gantast við þá en þeir brugðist við með heiftúðugum hætti og sparkað í bíl hennar og barið á hann. Hafi hún fyllst skelfingu og þess vegna ekið brott frá vettvangnum.
Bosniski stuðningsmaðurinn hlaut áverka á fæti ökkla og var úrskurðaður með 5% örorku. Stuðningsmennirnir neituðu því að hafa verið með skrílslæti og ráðist á bíl konunnar. Myndbandsupptökur úr eftirlitsmyndavélum gáfu til kynna að konunni hafi ekki stafað nein hætta af stuðningsdmönnunum. Myndbandi sýnir hana aka ógætilega framhjá hópnum en stuðningsmennirnir blokkuðu götuna að hluta.
Réttað var yfir konunni í Héraðsdómi Norðurlands vestra þó að atvikið hafi átt sér stað Reykjavík. Stafar það væntanlega af því að konan eigi heimili í umdæminu.
Hún var sakfelld og dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi, mánaðarlanga sviptingu ökuréttar og til greiðslu 110 þúsund króna sektar í ríkissjóð.
Hún þarf að greiða brotaþola rétt rúmlega milljón króna í miskabætur og 720 þúsund krónur málskostnað. Hún þarf ennfremur að greiða rúmlega 1,7 milljónir í annann sakarkostnað. Atvikið mun því reynast henni dýrt þó að refsingin við brotinu sé ekki þung.
