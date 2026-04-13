Gagnaleki hjá bókunarsíðunni Booking – Þessar upplýsingar láku út

Hollenska bókunarsíðan Booking varar viðskiptavini sína við að upplýsingum gæti hafa verið stolið. Upp komst um gagnaleka hjá síðunni fyrir skemmstu.
Booking er ein stærsta bókunarsíða heims á sviði ferðaþjónustu, með milljónir hótela, gistiheimila og íbúða á samning. Einnig er hægt að bóka flug, afþreyingu, bílaleigubíla, leigubíla og margt fleira í gegnum síðuna.
Eins og segir í frétt breska blaðsins The Guardian uppgötvaðist nýlega gagnaleki hjá síðunni og upplýsingar einhverra viðskiptavina voru aðgengilegar óprúttnum aðilum. Segist fyrirtækið hafa tekið eftir grunsamlegum hreyfingum í tölvukerfinu.
„Eftir að starfsemin uppgötvaðist var brugðist við til að stöðva hana,“ segir í tilkynningu Booking. „Við höfum uppfært PIN númerin hjá viðkomandi viðskiptavinum og látið gesti vita.“
Vildi fyrirtækið ekki segja til um hversu margir viðskiptavinir þess hafi lent í þessum gagnaleka. En talsmenn þess segja að hinir óprúttnu aðilar hafi ekki komist yfir greiðslukortanúmer eða aðrar fjárhagslegar upplýsingar.
Að sögn Booking var um að ræða tímasetningar bókana, nöfn, tölvupóstföng, heimilisföng og símanúmer. Það er upplýsingar sem viðskiptavinir gefa upp þegar þeir bóka hótel eða aðra gistingu.