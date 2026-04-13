Ákærður fyrir líkamsárás á Kótelettunni

Aðalmeðferð var 7. apríl við Héraðsdóm Reykjaness yfir tæplega þrítugum manni sem ákærður er fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás.
Er manninum gefið að sök að hafa aðfaranótt sunnudagsins 10. júlí 2022, á tónleikasvæði fjölskylduhátíðarinnar Kótelettunnar, í Hrísmýri á Selfossi, sparkað endurtekið og stappað á höfuð manns sem lá í jörðinni. Brotaþolinn hlaut áverka víðsvegar á höfði, þar á meðal vinstra auga og vinstri kjálka.
Fyrir hönd brotaþola er gerð miskabótakrafa að fjárhæð 800 þúsund krónur.