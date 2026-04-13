Ákærður fyrir að hafa fróað sér á Barónsstíg

Héraðssaksóknari hefur ákært mann á fertugsaldri fyrir kynferðisbrot. Er honum gefið að sök að hafa sunnudagsmorguninn 10. september árið 2025, utandyra fyrir framan Barónsstíg 30 í Reykjavík, berað kynfæri sín og fróað sér og þannig sýnt af sér ósiðlegt og lostugt athæfi sem var til þess fallið að særa blygðunarsemi þeirra sem urðu vitni að því og var til opinbers hneykslis, en ótilgreind manneskja varð vitni að atferli mannsins.
Brotið varðar við 209. grein almennra hegningarlaga. Segir þar að hver sá sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skuli sæta fangelsi allt að fjórum árum, eða sektum ef brotið er smávægilegt.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur fyrr í dag, 13. apríl.