fbpx
Sunnudagur 12.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þykir of vænt um bæinn sinn til að þegja – „Útsvarsgreiðendur í Kópavogi borguðu fyrir hús sem þeir áttu fyrir“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 12. apríl 2026 11:07

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Litlu munaði í Kópavogi í gulri veðurviðvörun þann 6. apríl þegar bárujárn fauk inn um glugga í Fannborg. Framkvæmdir standa nú yfir á svæðinu þar sem unnið er að niðurrifi húsa sem áður voru í eigu bæjarins. Bárujárn af þaki fauk inn um svefnherbergisglugga hjóna á níræðisaldri, en fyrir mikla mildi voru þau ekki inni í svefnherberginu þegar rúðan sprakk með látum, en eiginmaðurinn var þó bara nýkominn fram úr.

Hákon Gunnarsson, einn íbúi Fannborgar og varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, náði myndbandi af bárujárninu fjúka. Vísir deildi myndbandinu með frétt, en í framhaldinu baðst verktakafyrirtækið Mannverk afsökunar á að hætta hafi skapast í óveðrinu. Hákon gagnrýnir nú í færslu á Facebook að Kópavogsbær vísi allri ábyrgð alfarið á verktakann.

„Reyndar var það ekki bæjarstjórinn sem kaus að koma fram fyrir hönd bæjarins, aldrei þessu vant heldur embættismaður – sem auðvitað taldi að Kópavogsbær ætti enga ábyrgð í þessu máli. Ég hef átt samtöl við marga aðila um hverjir eftirmálar verða af þessu máli – fyrir utan hina aumlegu afsökunarbeiðni. Lögmenn og húsasmíðameistarar segja þetta vera refsivert athæfi – og það hljóti einhver að axla ábyrgð. Þeir segja það sé rakið að lögregla, Vinnueftirlitið og/eða heilbrigðiseftirlitið hefji sérstaka frumkvæðisrannsókn á málinu. Einn sagði „Svo hljóta Sunnuhlíðarsamtökin að kæra þessa framkvæmd“. Ekkert hefur heyrst ennþá frá þessum aðilum – en ég mun halda þessu máli vakandi og krefja Kópavogsbæ svara ef opinberir til þess bærir aðilar halda að sér höndum í meðvirkni. Ég mun leggja fram fyrirspurn á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á fundi þess þann 20. apríl. Það verður fróðleg umræða. Þar mun málið verða afgreitt til bæjarráðs og bæjarstjórnar og verður fróðlegt að fylgjast með því. Þessu máli er ekki lokið.“

Hákon segir að það nöturlegasta við þetta allt sé hversu illa Kópavogsbær hafi haldið á skipulagsmálum í miðbæ sveitarfélagsins allt frá því að eignir bæjarins í Fannborg voru seldar viku fyrir kosningar árið 2018 til verktakafyrirtækisins Árkórs. Bærinn hafi selt undan sér eignir þar sem hann var enn með starfsemi og þurfti því að gera leigusamning. Hákon benti á það árið 2022 að Kópavogsbær hefði þá greitt um 200 milljónir í leigu til Árkórs fyrir leigu á Fannborg 6, sem verktakafyrirtækið keypti árið 2018 á 303 milljónir og auk þess tók bærinn á sig kostnað við allt viðhald byggingarinnar.

Enn veltir Hákon því fyrir sér hvers vegna það lá svona mikið á að selja byggingarnar í Fannborginni, enda hafi bærinn endað með að greiða gríðarlegar fjárhæðir til að leigja húsin áfram. Raunin sé því sú að útsvarsgreiðendur hafi borgað fyrir hús sem þeir áttu fyrir. Hákon furðar sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn haldi því sífellt fram að hann fari með fé betur en aðrir flokkar.

„Hvað lá á að selja byggingarnar viku fyrir kosningar? Afleiðingin var sú að þær hundruðir milljóna tekjur Árkórs voru auðvitað nýttar til að greiða stærstan hluta af lánum verktakans til að eignast húsnæðið. Það voru sem sagt útsvarsgreiðendur í Kópavogi sem borguðu fyrir hús sem þeir áttu fyrir! Í ofanálag fékk Árkór útgefið fokheldisvottorð á gamla Félagsheimilið til að Árkór þyrfti að greiða lægri fasteignagjöld – svo skipti milljónum. Það er eins og að snúa faðirvorinu upp á andskotann þegar maður heyrir aftur og aftur að Sjálfstæðismenn séu betri en aðrir í fjármálastjórn. Ég hef engan heyrt réttlæta þann gjörning við sölu þessara eigna. Látum vera að Sjálfstæðismenn hafa enga ónotatilfinningu fyrir því að rífa í tætlur söguríkasta hús Kópavogs, Félagsheimili Kópavogs. Þeim virðist vera algerlega sama um um allt sem snýr að menningararfleifð bæjarins. Niðurlagning Héraðsskjalasafns Kópavogs segir allt um það. Meira að segja margir góðir Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn hrista bara hausinn.“

Segist Hákon hafa varað við lóðarhöfum og framkvæmdaaðilum árum saman enda þyki honum of vænt um bæinn sinn til að þegja.

„Ég hef varað við aðkomu þessa lóðarhafa og framkvæmdaaðila í mörg ár. Ætlum við að bíða næstu 7-10 árin eftir svona uppákomum? Með óbreytta bæjarstjórn, þennan lóðarhafa og þessa verktaka verður það örugglega þannig. Mér þykir allt of vænt um Kópavog til að maður þegi yfir svona vinnubrögðum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

