Stórfelld líkamsárás í heimahúsi til rannsóknar

Lögreglan á Norðulandi eystra vinnur að rannsókn á stórfelldri líkamsárás sem átti sér stað í heimahúsi á Akureyri á aðfaranótt föstudags.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra. Málið hófst með því að maður með stunguáverka leitaði til Sjúkrahússins á Akureyri. Þurfti hann að gangast undir skurðaðgerð þar sem gert var að sárum hans, en maðurinn er ekki í lífshættu.
Í tilkynningunni segir:
„Tveir aðilar voru handteknir grunaðir um aðild að málinu. Í dag úrskurðaði héraðsdómur Norðurlands eystra aðilana tvo í gæsluvarðhald í viku.
Rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra fer með rannsókn málsins og naut aðstoðar tæknideildar LRH við vettvangsrannsókn og sérsveitar RLS við handtökur. Til rannsóknar er hvort um tilraun til manndráps sé að ræða.“