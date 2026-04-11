fbpx
Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stórfelld líkamsárás í heimahúsi til rannsóknar

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 11. apríl 2026 15:07

Lögreglustöðin á Akureyri. Mynd: Pjetur Sigurðsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögreglan á Norðulandi eystra vinnur að rannsókn á stórfelldri líkamsárás sem átti sér stað í heimahúsi á Akureyri á aðfaranótt föstudags.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra. Málið hófst með því að maður með stunguáverka leitaði til Sjúkrahússins á Akureyri. Þurfti hann að gangast undir skurðaðgerð þar sem gert var að sárum hans, en maðurinn er ekki í lífshættu.

Í tilkynningunni segir:

„Tveir aðilar voru handteknir grunaðir um aðild að málinu. Í dag úrskurðaði héraðsdómur Norðurlands eystra aðilana tvo í gæsluvarðhald í viku.

Rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra fer með rannsókn málsins og naut aðstoðar tæknideildar LRH við vettvangsrannsókn og sérsveitar RLS við handtökur. Til rannsóknar er hvort um tilraun til manndráps sé að ræða.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

