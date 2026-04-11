Laugardagur 11.apríl 2026

Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 11. apríl 2026 10:30

Decarlos getur ekki mætt fyrir rétt sökum slæms andlegs ástands.

Decarlos Brown, maðurinn sem myrti hina úkraínsku Irynu Zarutska, er ósakhæfur. Dómari hefur úrskurðað að réttarhöld geti ekki farið fram yfir honum fyrr en andlegt ástand hans batnar.

Morðið á Irynu þann 22. ágúst í fyrra vakti gríðarlega mikla athygli. Iryna, sem kom sem flóttamaður frá Úkraínu til Bandaríkjanna árið 2022, var stungin í hálsinn í lest í borginni Charlotte í Norður Karólínufylki.

Morðið náðist á öryggismyndavél en í upptökunni sást að morðinginn, hinn 34 ára gamli Decarlos Brown, sem sat fyrir aftan Irynu stóð upp og stakk hana með eggvopni í hálsinn.

Vakti heimsathygli

Fram hefur komið að Decarlos hafi eytt stærstum hluta sinna fullorðinsára í fangelsi. Þá hefur hann lengi glímt við andlega erfiðleika.

Eins og áður segir vakti morðið gríðarlega athygli og hefur vakið upp umræðu um háa morðtíðni í Bandaríkjunum. Meðal annars sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að Decarlos væri „klikkaður“ og „geðsjúklingur“. Volodímír Selenskí, Úkraínuforseti, vottaði fjölskyldu Irynu samúðar og minntist á hana í ræðu í Sameinuðu þjóðunum.

Skilji ekki ákæruna og hlutverk sitt

Í staðarblaðinu The Charlotte Observer er greint frá því að réttarhöldin yfir Decarlos Brown geti ekki farið fram. Það er ekki fyrr en dómari úrskurði að andleg heilsa hans sé nægilega góð til þess að hægt sé að rétta yfir honum. Í dag sé hann algerlega ósakhæfur.

Sjá einnig:

Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja

Ósakhæfið felst í því að viðkomandi skilji ekki hvað hann er sakaður um, skilji ekki hlutverk sitt í réttarhöldunum eða geti hjálpað vörn sinni á neinn hátt.

Dauðarefsingar krafist

Geðmat yfir Decarolos fór fram á Central Regional geðsjúkrahúsinu þann 29. desember. Var þá talið að hann væri ekki í andlegu ásigkomulagi til þess að mæta fyrir rétt. En Decarlos hefur verið ákærður fyrir morð af yfirlögðu ráði.

Dauðarefsing er í lögum í Norður Karólínu en hafa ekki verið framkvæmdar síðan árið 2006. Engu að síður krefjast saksóknarar í málinu þess að Decarlos verði tekinn af lífi verði hann fundinn sekur.

Vilja annað geðmat

Decarlos hefur verið heimilislaus um langt skeið. Er þetta langalvarlegasti glæpurinn sem hann hefur verið ákærður fyrir. En hann hefur meðal annars hlotið dóma fyrir vopnað rán og vopnalagabrot. Síðasti glæpur sem hann var dæmdur fyrir var að sólunda tíma neyðarlínunnar.

Decarlos verður um tíma áfram í varðhaldi og réttarhöldin hafa ekki verið felld niður. Búið er að óska eftir frestun á þinghaldinu í sex mánuði. Þá er einnig búið að fara fram á að gert verði annað geðmat á Decarlos.

 

 

Fréttir
Fyrir 46 mínútum
Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Ákærður fyrir gabb – Ræsti neyðarleit lögreglu sem beitti drónum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hefur ekki gefið forsetadrauminn upp á bátinn
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir

Mest lesið

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Gylfi svekktur og var hissa á fréttum gærdagsins – „Strákarnir sýndu mér frétt“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“

Nýlegt

Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Kallar eftir breyttu viðhorfi ef það á að selja lykilmenn í sumar
Kristján Óli lét knattspyrnumann heyra það eftir leik – „Sagði honum að hætta þessu bulli“
Sölvi skoðaði umdeilda atvikið og er ósáttur – „Mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur“
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Ólafur Ingi eftir jafntefli í Víkinni – „Við bökkum hvorn annan upp, þetta gerist“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið
Fréttir
Í gær

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti
Fréttir
Í gær

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“
Fréttir
Í gær
Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“
Fréttir
Í gær

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Fréttir
Í gær
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Í gær
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Fréttir
Í gær

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”
Fréttir
Í gær

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Fréttir
Í gær
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Fréttir
Í gær
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Fréttir
Í gær

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Í gær
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Fréttir
Í gær
Dagur reifar ömurlegar afleiðingar Brexit – „Þær eldast illa yfirlýsingar íslenskra ráðamanna“
Fréttir
Í gær
Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Fréttir
Í gær

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Í gær

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Í gær
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Í gær

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Í gær
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Í gær
Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti