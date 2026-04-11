Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu

Decarlos Brown, maðurinn sem myrti hina úkraínsku Irynu Zarutska, er ósakhæfur. Dómari hefur úrskurðað að réttarhöld geti ekki farið fram yfir honum fyrr en andlegt ástand hans batnar.
Morðið á Irynu þann 22. ágúst í fyrra vakti gríðarlega mikla athygli. Iryna, sem kom sem flóttamaður frá Úkraínu til Bandaríkjanna árið 2022, var stungin í hálsinn í lest í borginni Charlotte í Norður Karólínufylki.
Morðið náðist á öryggismyndavél en í upptökunni sást að morðinginn, hinn 34 ára gamli Decarlos Brown, sem sat fyrir aftan Irynu stóð upp og stakk hana með eggvopni í hálsinn.
Fram hefur komið að Decarlos hafi eytt stærstum hluta sinna fullorðinsára í fangelsi. Þá hefur hann lengi glímt við andlega erfiðleika.
Eins og áður segir vakti morðið gríðarlega athygli og hefur vakið upp umræðu um háa morðtíðni í Bandaríkjunum. Meðal annars sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að Decarlos væri „klikkaður“ og „geðsjúklingur“. Volodímír Selenskí, Úkraínuforseti, vottaði fjölskyldu Irynu samúðar og minntist á hana í ræðu í Sameinuðu þjóðunum.
Í staðarblaðinu The Charlotte Observer er greint frá því að réttarhöldin yfir Decarlos Brown geti ekki farið fram. Það er ekki fyrr en dómari úrskurði að andleg heilsa hans sé nægilega góð til þess að hægt sé að rétta yfir honum. Í dag sé hann algerlega ósakhæfur.
Ósakhæfið felst í því að viðkomandi skilji ekki hvað hann er sakaður um, skilji ekki hlutverk sitt í réttarhöldunum eða geti hjálpað vörn sinni á neinn hátt.
Geðmat yfir Decarolos fór fram á Central Regional geðsjúkrahúsinu þann 29. desember. Var þá talið að hann væri ekki í andlegu ásigkomulagi til þess að mæta fyrir rétt. En Decarlos hefur verið ákærður fyrir morð af yfirlögðu ráði.
Dauðarefsing er í lögum í Norður Karólínu en hafa ekki verið framkvæmdar síðan árið 2006. Engu að síður krefjast saksóknarar í málinu þess að Decarlos verði tekinn af lífi verði hann fundinn sekur.
Decarlos hefur verið heimilislaus um langt skeið. Er þetta langalvarlegasti glæpurinn sem hann hefur verið ákærður fyrir. En hann hefur meðal annars hlotið dóma fyrir vopnað rán og vopnalagabrot. Síðasti glæpur sem hann var dæmdur fyrir var að sólunda tíma neyðarlínunnar.
Decarlos verður um tíma áfram í varðhaldi og réttarhöldin hafa ekki verið felld niður. Búið er að óska eftir frestun á þinghaldinu í sex mánuði. Þá er einnig búið að fara fram á að gert verði annað geðmat á Decarlos.