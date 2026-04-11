fbpx
Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 11. apríl 2026 10:30

Héraðsdómur Norðurlands vestra

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þann 7. apríl staðfesti Landsréttur úrskurð Héraðsdóms Norðurlands vestra um að maður skuli sæta sex vikna nálgunarbanni gagnvart eiginkonu sinni og tveimur börnum á meðan meint ofbeldi hans gagnvart fjölskyldunni er til rannsóknar hjá lögreglu.

Þann 23. mars barst lögreglu tilkynningu um að stúlka hefði greint frá ofbeldi föður síns í garð móður sinnar. Sama dag gaf móðirin skýrslu hjá lögreglu og lagði fram kæru á hendur manninum. Lýsti hún þá tveimur nýlegum tilvikum ofbeldis sakbornings í sinn garð, þar sem hún kvað hann annars vegar hafa sparkað í hana og hins vegar slegið til hennar með krepptum hnefa. Þá lýsti hún því að börnin hefðu í öðru tilvikinu orðið vitni að ofbeldinu. Sama dag var einnig tekin skýrsla af manninum en hann kaus að tjá sig ekki að öðru leyti en að hann kvað ágreining uppi milli aðila. Þann sama dag leitaði konan til læknis í fylgd starfsmanns lögreglu og mátti þar skýrlega greina mar á vinstri síðu, sem og eymsli aftanvert á höfði.

Við frekari skýrslugjafir konunnar og barnanna upplýstist að ofbeldi mannsins hefði farið stigvaxandi og merki væri um að framkoma hans væri tekin að beinast að eldra barninu einnig þó að ekki væru áþreifanleg merki um að hann hefði beitt börnin ofbeldi einnig.

Af þessum sökum hafa bæði Héraðsdómur Norðurlands vestra og Landsréttur staðfest ákvörðun Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra um að maðurinn skuli sæta nálgunarbanni gagnvart eiginkonu sinni og börnum þeirra  í sex vikur, þannig að honum verði bannað að koma að eða vera við dvalarstað þeirra hverju sinni, á svæði sem afmarkast af 50 metra radíus mælt frá miðju húss þess þar sem þau dveljast hverju sinni, og jafnframt verði honum bannað að veita þeim eftirför, heimsækja þau eða nálgast á almannafæri sem nemur 50 metra radíus frá staðsetningu þeirra hverju sinni, eða vera með nokkru öðru móti í beinu sambandi við konuna og börnin, svo sem með símtölum, sms skilaboðum, tölvupósti eða með öðrum hætti.

Nánar má lesa um málið hér.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 46 mínútum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Mest lesið

Nýlegt

Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
