fbpx
Laugardagur 11.apríl 2026

Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 11. apríl 2026 11:57

MAST ætlaði að svipta í gær Árna Stefán Árnason hundi en stofnunin hefur áður tekið fjóra hunda úr vörslu hans. DV greindi frá málinu í gær og kom fram að nágranni Árna Stefáns, í sumarhúsabyggð í Kjós, hefði tilkynnt til MAST að hundurinn væri í reiðileysi. Íbúarnir vöknuðu upp við það í fyrrinótt að hundurinn var að gelta. Hann var einsamall í kuldanum og snjónum, vatns og matarlaus, við hús að Eyrum sem dýralögfræðingurinn Árni Stefán keypti nýlega. Enginn var í húsinu.

Sjá einnig: MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“

Árni Stefán greindi DV frá því að hann hafi týnt hundinum og viti ekki hvar hann er niðurkominn. „Ég er að leita að hundi. Ég var upp í Kjós í gær og var viss um að hafa tekið hundinn með. Ég hleypti hundunum mínum út. Ég trúi því ekki að ég hafi gleymt einum hundi. Ég hélt að hann hefði sloppið út frá mér í nótt í Hafnarfirði,“ segi Árni Stefán við DV í gær.

Harðorð yfirlýsing

Hann hefur nú sent DV yfirlýsingu vegna málsins þar sem hann fer hörðum orðum um MAST og segir stofnunina beita sig ógnarstjórnun.  Yfirlýsingin er eftirfarandi:

„Eins og þjóðinni má nú vera kunnugt um þá leggur Matvælastofnun mig og marga aðra dýraeigendur í einelti og beitir við það vissu ofbeldi og klárlega valdníðslu. Það er auðvelt að rökstyðja og það ætla ég að gera hér.

Málið er mjög alvarlegt. Stjórnvald, hluti af hinu þrískipta ríkisvaldi misbeitir lögum á grófan hátt. Svo grófan að útilokað er annað en að færa málið til nýs stjórnvalds, dómstóls, því æðsti framkvæmdavaldshafinn, sjálfur ráðherra, grípur ekki í taumana og mál liggja hjá honum mánuðum saman. Málshraðaregla stjórnsýslulaga er í engu virt.

Hjá dómstólum er a.m.k. hlustað og tekin afstaða á óhlutdrægan hátt. Tilgangur dómstóla er að ná fram réttlátri niðurstöðu innan tilgreindra tímamarka og náist ekki fram niðurstaða stefnanda þar eru æðri dómstig til.

Ég ætla að einbeita mér að nýjustu uppákomu MAST. Ég var sviptur hundi þvert á allar lagaheimildir og get sem lögfræðingur rökstutt það. Ég ætla að hafa þetta stutt því ólögmætið er svo augljóst. Mjög mikilvægt er að koma þessu á framfæri því ekki einungis MAST stundar þetta einelti heldur líka miðillinn visir.is sem fjarlægði skrif mín, skoðun, Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi MAST. Grein sem lifir á nutiminn.is enda er eigandi hans málefnalegur og agaður blaðamaður.

Þannig atvikuðust hlutir í mínu máli að MAST ákvað, án nokkurra röksemda, að vörslusvipta mig öllum mínum dýrum, þrátt fyrir að uppfyllt höfðu verið allar kröfur um það sem mætti betur fara í dýrahaldi mínu, margt að því var réttmætt en ennþá meira var hreint rugl vegna vanþekkinga dýralæknanna sem tóku mig út. Því lauk með vörslusviptingu fjögurra hunda og er lýst í framangreindri grein. Eftir greinabirtinguna tók MAST þessa ákvörðun. Augljóst samhengi er þar á milli. Það fór í skapið á MAST að fá þessa umfjöllun því degi eftir hana var mér send tilkynningu um umrædda sviptingu. Áður hafði mér boðist tími til úrbóta. MAST gerði síðan atlögu að mér, tíu manna hópur kom og ætlaði að svipta mig. Lögmaður minn vísaði þeim á dyr og krafðist úrskurðar dómara. Það hljóp ennþá meira í skapið á MAST og afleiðingin var sú að MAST hirti hund sem ég hafði týnt í Kjós, aftur án lagaheimilda. Ég leitaði í margar klst að hundinum en án árangurs.

Mér var send tilkynning frá þeim sem fann hann, en sú tilkynningi birtist mér alltof seint í ruslpósti facebook. Engin símhringing barst frá neinum eins og skylt er skv. 24. gr. laga um velferð dýra. – Háttalag þetta er lögleysa á allan hátt því MAST uppfyllir engin skilyrði vörslusviptingaákvæða 37. og 38. gr laga um velferð dýra og fjarri því. Því er þarna um hreint lögbrot að ræða og þjófnað. Þessi aðgerð er gerð af hreinum ásetningi, lagaákvæði eru misnotuð í það sem er orðið persónulegur ágreiningur og illvilji í minn garð af stofnun sem ég hef gagnrýni með vel íhuguðum rökum í réttan áratug.

Ekki er ég einn um þessa gagnrýni. Ríkisendurskoðandi gaf MAST falleinkun í skýrslu nýlega. Þingmenn krefjast svara frá MAST núna og ráðherra hefur fellt dóm sinn, starfsemi MAST skal felld niður eftir nokkra mánuði og forstjóranum sagt upp.

Þarf að hafa fleiri orð um raunverulega stöðu MAST. Það vottar ekki fyrir gildum MAST í eftirliti með dýravelferð en þau eru

Fagmennska, við vinnum sem ein liðsheild, nýtum bestu þekkingu starfsmanna og störfum með faglegum og samræmdum hætti.

Svar: það vottar ekki hið minnsta fyrir faglegum starfsháttum hjá MAST á sviði eftirlits með dýravelferð

Gagnsæi, við stundum opna stjórnsýslu, virka upplýsingagjöf og veitum almenningi og viðskiptavinum aðgang að gögnum með rétt þeirra að leiðarljósi.

Svar: MAST stundar ekki opna stjórnsýslu

Traust, við sýnum viðskiptavinum og samstarfsfólki virðingu, gætum hlutleysis í störfum og rökstyðjum ákvarðanir okkar.

Svar: þetta er hlægilegasta yfirlýsingin því MAST sýnir enga virðingu og gætir ekki nokkurs hlutleysis né rökstyður MAST ákvarðanir sínar óhlutlægt heldur eftir hentisemi.

Takk fyrir lesturinn, við sem erum að verða fyrir og þeir sem hafa orðið fyrir ógnarstjórn MAST þurfum á stuðningi allra að hald.

Á myndinni má sjá fjóra af mínum hundum. Allir innfluttir því það er mikill metnaður í mér að eiga góða einstaklinga í hundum. Sá síðast brottnumbi er lengst til hægri. Eins og ég þykist að lesendur kunni að sjá þá er þarna um vel haldna, hrausta hunda í góðum holdum enda er ég agaður hundeiganda sem hugsar mjög vel um öll sýn dýr og uppfylli lykilákvæði laga um velferð dýra sem er að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Ennfremur er það markmið laganna að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt.

Að ég hafi brugðist þessu hefur MAST aldrei tekist að sýna fram og mun aldrei takast það. Þess vegna er dómstólaleiðin nú það úrræðið sem MAST er búið að bjóða sjálfu sér upp á.“

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Ákærður fyrir gabb – Ræsti neyðarleit lögreglu sem beitti drónum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hefur ekki gefið forsetadrauminn upp á bátinn
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir

Mest lesið

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Gylfi svekktur og var hissa á fréttum gærdagsins – „Strákarnir sýndu mér frétt“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“
Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social

Nýlegt

Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Kallar eftir breyttu viðhorfi ef það á að selja lykilmenn í sumar
Kristján Óli lét knattspyrnumann heyra það eftir leik – „Sagði honum að hætta þessu bulli“
Sölvi skoðaði umdeilda atvikið og er ósáttur – „Mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur“
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Ólafur Ingi eftir jafntefli í Víkinni – „Við bökkum hvorn annan upp, þetta gerist“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?
Fréttir
Í gær
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Fréttir
Í gær
Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið
Fréttir
Í gær

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti
Fréttir
Í gær

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“
Fréttir
Í gær
Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“
Fréttir
Í gær

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Fréttir
Í gær
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Í gær
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Fréttir
Í gær

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”
Fréttir
Í gær

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Fréttir
Í gær
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Fréttir
Í gær
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Fréttir
Í gær

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Í gær
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Fréttir
Í gær
Dagur reifar ömurlegar afleiðingar Brexit – „Þær eldast illa yfirlýsingar íslenskra ráðamanna“
Fréttir
Í gær
Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Fréttir
Í gær

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Í gær

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Í gær
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Í gær

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti