Ákærður fyrir gabb – Ræsti neyðarleit lögreglu sem beitti drónum

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir gabb sem leiddi til viðamikillar lögregluaðgerðar.
Aðfaranótt sunnudagsins 4. maí árið 2025 hringdi maðurinn í Neyðarlínuna í síma 112 og tilkynnti að hann hefði gert eitthvað sem hann hefði ekki átt að gera. Hann fékk síðan samband við fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra og tilkynnti ranglega að hann hefði meitt einhvern.
Þetta hafði þær afleiðingar að farið var af stað í neyðarleit að sakborningi með dróna, fótgangandi lögreglumönnum og lögreglubifreiðum.
Brotið varðar 120. grein almennra hegningarlaga:
„Ef maður gabbar lögreglumenn, brunalið, björgunarlið eða annað hjálparlið, með því að kalla eftir hjálp að ástæðulausu eða með misnotkun brunaboða eða annarra hættumerkja, þá varðar það sektum eða [fangelsi} allt að 3 mánuðum.“
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 22. apríl næstkomandi.