Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“

Tónlistarmaðurinn Stefán Jakobsson, eða Stebbi Jak eins og hann er betur þekktur, sagði skilið við hljómsveitina Dimmu með látum í gær. Ákvörðun hans tengist dómsmáli sem nýlega var til meðferðar í Héraðsdómi Reykjaness þar sem Stebbi var sýknaður af ákæru um líkamsárás. Stebbi birti langa yfirlýsingu í gær þar sem hann sagði bassaleikara Dimmu og eiginkonu hans hafa frá upphafi málsins tekið afstöðu gegn honum, þrátt fyrir að Stebbi hafi sætt grófum ofsóknum frá manninum sem sakaði hann um ofbeldi að ósekju.
Réttargæslumaður mannsins sem kærði Stebba, Sævar Þór Jónsson, hefur sent frá sér yfirlýsingu fyrir hönd skjólstæðings síns þar sem hann segir að þó að Stebbi hafi lögvarinn rétt til að tjá sig um niðurstöðu dómsmálsins þá hafi yfirlýsing hans í gær gengið of langt.
„Það er lögvarinn réttur hvers manns að tjá sig um niðurstöðu dómsmála, en það er hins vegar með öllu óásættanlegt að nýta slíkan vettvang til að vega að persónu umbjóðanda míns með þeim hætti sem gert er. Í yfirlýsingunni er vegið að æru umbjóðanda míns, hann titlaður „gerandi“ og fjallað um persónulega heilsufarssögu hans og viðkvæm einkamálefni á opinberum vettvangi.
Sérstaklega er mótmælt þeirri atlögu að friðhelgi einkalífs umbjóðanda míns sem felst í því að draga fram upplýsingar úr sjúkraskrám og persónulegum högum til að sverta ímynd hans. Slík umfjöllun á ekkert erindi í opinbera umræðu, er til þess fallin að valda frekari skaða og dregur upp ranga og einhliða mynd af málavöxtum.“
Sævar mótmælir þeirri „atlögu“ að friðhelgi einkalífs umbjóðanda hans sem fólst í því að draga fram upplýsingar úr sjúkraskrám og hans persónulegu högum til að svarta ímynd hans. Slíkt eigi ekkert erindi í opinbera umræðu og sé til þess fallið að valda frekari skaða. Sævar áréttar að niðurstaða héraðsdóms sé ekki endanleg enda áfrýjunarfrestur enn yfirstandandi.
„Að öðru leyti mun umbjóðandi minn ekki svara einstökum ásökunum eða fullyrðingum Stefáns á opinberum vettvangi, enda er það mat okkar að slíkur málflutningur dæmi sig sjálfur.
Lögð er rík áhersla á að fjölmiðlar sýni ábyrgð og gæti þess að gerast ekki málpípa fyrir ómálefnalegar dylgjur og opinbera útlistun á viðkvæmum persónuupplýsingum.“
Verjandi Stebba, Ómar R. Valdimarsson, sagðist í gær ekki eiga von á því að málinu verði áfrýjað. Málið má rekja til leigubílaferðar í október 2023 en Stebbi var sakaður um að hafa gefið manninum sem kærði hann olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að meintur brotaþoli hlaut þrjú andlitsbrot og sár á vör. Stebbi var sýknaður þann 8. apríl þar sem dómari taldi ósannað að maðurinn hefði hlotið áverka sína í bílferðinni.
Yfirlýsingin í heild sinni:
Undirritaður lögmaður sendir frá sér eftirfarandi athugasemd fyrir hönd umbjóðanda míns vegna yfirlýsingar sem Stefán Jakobsson birti á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.
Það er lögvarinn réttur hvers manns að tjá sig um niðurstöðu dómsmála, en það er hins vegar með öllu óásættanlegt að nýta slíkan vettvang til að vega að persónu umbjóðanda míns með þeim hætti sem gert er. Í yfirlýsingunni er vegið að æru umbjóðanda míns, hann titlaður „gerandi“ og fjallað um persónulega heilsufarssögu hans og viðkvæm einkamálefni á opinberum vettvangi.
Sérstaklega er mótmælt þeirri atlögu að friðhelgi einkalífs umbjóðanda míns sem felst í því að draga fram upplýsingar úr sjúkraskrám og persónulegum högum til að sverta ímynd hans. Slík umfjöllun á ekkert erindi í opinbera umræðu, er til þess fallin að valda frekari skaða og dregur upp ranga og einhliða mynd af málavöxtum.
Rétt er að árétta að niðurstaða héraðsdóms er ekki endanleg þar sem áfrýjunarfrestur er enn yfirstandandi. Að öðru leyti mun umbjóðandi minn ekki svara einstökum ásökunum eða fullyrðingum Stefáns á opinberum vettvangi, enda er það mat okkar að slíkur málflutningur dæmi sig sjálfur.
Lögð er rík áhersla á að fjölmiðlar sýni ábyrgð og gæti þess að gerast ekki málpípa fyrir ómálefnalegar dylgjur og opinbera útlistun á viðkvæmum persónuupplýsingum.
Fyrir hönd umbjóðanda míns.
Virðingarfyllst,
Sævar Þór Jónsson hrl.