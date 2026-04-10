Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið

Virðisaukaskattur á eldsneyti á dælu verður tímabundið lækkaður úr 24 í 11 prósent. Þetta er á meðal þess sem kom fram á blaðamannafundi flokkformanna ríkisstjórnaflokkanna nú í hádeginu.
Aðgerðirnar eru hugsaðar til þess að hemja verðbólgu og bregðast við alheimsverðhækkunum á olíu vegna stríðsins í Íran. Takmarkið er að draga úr áhrifum á íslensk heimili og fyrirtæki og „fletja út kúfinn.“
Aðgerðirnar eru eftirfarandi:
- Lækkun á dælu
- Með tímabundinni lækkun virðisaukaskatts úr 24% í 11% á eldsneyti af dælu
- Vöktun á verðlagningu
- Með tímabundnu lagaákvæði sem skyldar söluaðila til að skila verðlækkun að fullu til neytenda og felur Samkeppniseftirlitinu að vakta að þetta sé gert
- Með því að styrkja verðlagseftirlit ASÍ um 15 milljónir til að hafa sérstakt eftirlit í sumar með verðlagningu á öllum helstu tegundum dagvöru og þjónustu
- Fjölgun hleðslustöðva um land allt
- Með 500 milljóna átaki strax í sumar til að fjölga hleðslustöðvum við fjölbýlishús og gististaði og „loka hleðslugatinu“ hringinn í kringum landið
Aðgerðirnar taka gildi 1. maí og gilda þar til 31. ágúst næstkomandi. Lagafrumvarp þar að lútandi verður lagt fram í næstu viku.