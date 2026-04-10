Föstudagur 10.apríl 2026

Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 10. apríl 2026 12:57

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Kristrún Frostadóttir og Inga Sæland kynntu aðgerðirnar á blaðamannafundi í hádeginu. DV/KSJ

Virðisaukaskattur á eldsneyti á dælu verður tímabundið lækkaður úr 24 í 11 prósent. Þetta er á meðal þess sem kom fram á blaðamannafundi flokkformanna ríkisstjórnaflokkanna nú í hádeginu.

Aðgerðirnar eru hugsaðar til þess að hemja verðbólgu og bregðast við alheimsverðhækkunum á olíu vegna stríðsins í Íran. Takmarkið er að draga úr áhrifum á íslensk heimili og fyrirtæki og „fletja út kúfinn.“

Aðgerðirnar eru eftirfarandi:

  1. Lækkun á dælu
  • Með tímabundinni lækkun virðisaukaskatts úr 24% í 11% á eldsneyti af dælu
  1. Vöktun á verðlagningu
  • Með tímabundnu lagaákvæði sem skyldar söluaðila til að skila verðlækkun að fullu til neytenda og felur Samkeppniseftirlitinu að vakta að þetta sé gert
  • Með því að styrkja verðlagseftirlit ASÍ um 15 milljónir til að hafa sérstakt eftirlit í sumar með verðlagningu á öllum helstu tegundum dagvöru og þjónustu
  1. Fjölgun hleðslustöðva um land allt
  • Með 500 milljóna átaki strax í sumar til að fjölga hleðslustöðvum við fjölbýlishús og gististaði og „loka hleðslugatinu“ hringinn í kringum landið

Aðgerðirnar taka gildi 1. maí og gilda þar til 31. ágúst næstkomandi. Lagafrumvarp þar að lútandi verður lagt fram í næstu viku.

Fréttir
Fyrir 52 mínútum
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“

Mest lesið

Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Tölvupóstur yfirmanns lekur út – „Tak fyrir þennan fallega póst, hoppaðu nú upp í rassgatið á þér“
Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Þrjú ensk stórlið og PSG á eftir 100 milljón punda manninum
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Vonar að United eyði miklum fjármunum í leikmenn í sumar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu

Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Dagur reifar ömurlegar afleiðingar Brexit – „Þær eldast illa yfirlýsingar íslenskra ráðamanna“

Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng

Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Í gær

Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum

Fréttir
Í gær

Björgvin Halldórsson er látinn

Fréttir
Í gær
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Fréttir
Í gær
Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Í gær

Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“

Fréttir
Í gær
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti
Fréttir
Í gær
Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins
Fréttir
Í gær
Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Í gær

Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“

Fréttir
Í gær

Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn

Fréttir
Í gær
Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar
Fréttir
Í gær

Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“

Fréttir
Í gær
Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran
Fréttir
Í gær
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Í gær

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Fréttir
Í gær

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“

Fréttir
Í gær
Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram
Fréttir
Í gær
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“