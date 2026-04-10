Föstudagur 10.apríl 2026

Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið

Ritstjórn DV
Föstudaginn 10. apríl 2026 09:19

Ragnar Freyr hefur verið einn af mest áberandi læknum landsins á undanförnum árum.

Ragnari Frey Ingvarssyni lækni var sagt upp störfum á Landspítalanum, en þar hefur hann starfað í breytilegu starfshlutfalli undanfarinn áratug. Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans, greindi frá því við fjölmiðla í gær að uppsögnina megi rekja til aðhaldskröfu, en spítalinn sé að fækka stöðugildum hlutastarfsmanna sem jafnvel eru ekki að taka vaktir á spítalanum. Með því móti væri hægt að ráða inn lækna í hærra hlutfall sem væri betri nýting á peningum. Rafn hélt því eins fram að hann hefði boðið Ragnari að hækka starfshlutfall sitt og væri það standandi boð og Ragnar velkominn aftur til starfa þiggi hann boðið.

Ekki kannaðist Ragnar Freyr við þetta boð. Hann veltir því nú fyrir sér á Facebook hvers vegna Rafn sé að gefa annað í skyn og eins hvernig það geti sparað spítalanum peninga að segja upp hlutastarfsmanni í launalausu leyfi.

„Á dauða mínum átti ég von á en ekki að vera sagt upp störfum frá Landspítala. Síðasta áratug hef ég lagt mig allan fram við að sinna sjúklingum á Landspítala og fengið að taka þátt í áhugaverðum frumkvöðlaverkefnum sem skilað hafa mikilvægum árangri. Síðustu 2 árin hef ég þó verið í þriðjungs starfshlutfalli sökum þess að ég tók að mér það starf að leiða Læknafélag Reykjavíkur. Síðan ég flutti heim fyrir 10 árum síðan hef ég rekið sjálfstæða stofu nema í þrjá mánuði árið 2020 þegar ég var ráðin yfirlæknir Covid göngudeildar. Fyrir utan þessa þrjá mánuði hef ég verið í breytilegu starfshlutfalli. Líkt og hundruðir annarra lækna.“

Umræðan um málið hafi í gær beinst að læknum í hlutastarfi og látið í veðri vaka að framlag þeirra sé léttvægara en lækna í fullu starfi. Ragnar tekur fram að sumir læknar sinni kennslu, vísindastörfum, sjálfstæðum rekstri og jafnvel öllum þessum störfum samhliða. Allir eigi það sameiginlegt að skila verðmætum til samfélagsins.

Rafn hafi sagt Ragnari upp störfum og vísað til aðalhaldskröfu þrátt fyrir að ráðamenn hafi lýst því yfir að ekki ætti að koma til niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu. Ragnari hafi ekki verið boðið að hækka starfshlutfallið.

„Það sér hver viti borinn maður að uppsögn starfsmanns í launalausu leyfi sparar enga peninga. Í samtali okkar bauð framkvæmdastjórinn engin önnur úrræði en uppsögn. Hann bauð mér aldrei aukið starfshlutfall. Það veit hann vel sjálfur. Mér þykir það heldur dapurlegt að hann komi fram í gær og láti í veðri vaka að hann hafi gefið annað í skyn. Það rímar ekki við sannleikann.“

Slíkt boð hefði reyndar engu breytt enda er Ragnar formaður Læknafélags Reykjavíkur og rekur umfangsmikla göngudeild þar sem hann sinnir þúsundum sjúklinga á ári. Hann hefði þó glaður snúið til baka í hlutastarfið á Landspítalanum að leyfi loknu og jafnvel fyrr ef þyrfti.

„Það er áhugavert að lesa eftiráskýringar framkvæmdastjóra í fréttum dagsins – hann segir þetta gert til að spara peninga – en á sama tíma hefði ég mátt vita að mér stæði aukið starfshlutfall til boða. Hvernig sparar það peninga? Hann segir að ekki megi ganga hart fram gegn fámennum sérgreinum – en almennar lyflækningar eru í kröppum dansi. Hvernig er hægt að reka starfsmann í manneklu? Það stendur því ekki steinn yfir steini í málflutningi framkvæmdastjóra.“

Veltir Ragnar fyrir sér hvort annað liggi að baki. Hvort uppsögnina megi rekja til gagnrýni hans á opinbera heilbrigðiskerfið og ábendinga hans um það sem betur mætti fara.

„Ef til vill snýst þetta um gagnrýni mína. Um að endurtekið sé bent á það sem betur má fara. Það er ekki mitt að segja. Það breytir þó litlu um að ástæður uppsagnar minnar eru tilhæfulausar, án málefnanlegrar ástæðu, líklega ólögmætar og gætu haft alvarlegar afleiðingar á starfsanda, nýliðun lækna og opna umræðu um heilbrigðimál.“

Fréttir
Fyrir 37 mínútum
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Fyrir 42 mínútum
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar

Mest lesið

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu
Vilja ekki hleypa honum til Manchester
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Æfing Stelpnanna okkar á morgun opin öllum
Er að skrifa undir nýjan samning
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fréttir
Í gær

Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins
Fréttir
Í gær

Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Fréttir
Í gær

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær

Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Í gær

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Fréttir
Í gær
Fréttir
Í gær
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar