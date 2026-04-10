Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“

Vinningshafarnir keyptu miðana sína í Lottóappinu, en 40 ára aldursmunur er á þeim og viðbrögðin við vinningnum ólík, að því er segir í tilkynningu frá Íslenskri getspá.
„Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu,“ sagði annar vinningshafinn aftur og aftur þegar hún fékk gleðisímtalið.
Konan, sem er rúmlega sextug og nýhætt að vinna, sagðist oft hafa velt því fyrir sér í gegnum tíðina hvernig það væri að fá símtal sem þetta.
„Hvaða dagur er í dag?“ spurði hún á meðan hún reyndi að ná utan um gleðifréttirnar. „Þetta er dagur sem ég á aldrei eftir að gleyma.“
Hún sagði vinninginn gjörbreyta öllu fyrir þau og bætti við að börnin myndu líka fá að njóta með þeim.
Hinn vinningshafinn er rúmlega tvítugur og tók fréttunum með meiri yfirvegun. Hann var búinn að sjá vinninginn í appinu og átti því von á símtalinu, en sagðist þó vera feginn að fá endanlega staðfestingu.
Vinningurinn kemur sér afar vel, þar sem hann er einmitt í þeim sporum að vera að koma sér upp eigin heimili.
Ekki lét gleðin þar við sitja, því einnig var dregið í Páskaleiknum þar sem 20 heppnir miðaeigendur hlutu eina milljón króna hver. Búið er að hafa samband við alla vinningshafa sem keyptu miðana sína á netinu, í Lottóappinu eða eru í áskrift.
Þrír vinningsmiðar voru keyptir á sölustöðum og eru tveir þeirra ósóttir. Þeir miðar voru keyptir á eftirfarandi sölustöðum:
N1, Blönduósi – vinningsnúmer 10311609
Fjarðarkaup, Hafnarfirði – vinningsnúmer 10351267
Allar upplýsingar um úrslit Páskaleiksins má finna á lotto.is/urslit/paskaleikur