Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla

Morgunblaðið biður Sölva Guðmundsson, sem var ranglega tilkynntur látinn í blaðinu, og aðstandendur hans afsökunar. Leitað verði leiða til þess að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig.
Eins og greint var frá í morgun birtist dánartilkynning Sölva í blaðinu í morgun. Sölvi, sem býr á Breiðdalsvík, er hins vegar alls ekki látinn. Heldur var um falska tilkynningu að ræða frá konu sem sé þekktur eltihrellir.
„Morgunblaðið ræddi við Sölva í morgun og bað hann afsökunar á birtingu þessarar röngu auglýsingar. Morgunblaðið og mbl.is biðja aðstandendur og vini Sölva, sem og lesendur sína alla, sömuleiðis afsökunar,“ segir í frétt á mbl.is.
Segir að tilkynningin hafi borist Morgunblaðinu með venjulegum hætti. Ekkert hafi gefið til kynna að um ósannindi hafi verið að ræða.
„Slíkar blekkingar eru sem betur fer afar fátíðar en Morgunblaðið mun leita allra leiða til að finna út úr því hvernig þetta gerðist til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Þá verður leitað til viðeigandi yfirvalda um framhald málsins,“ segir í frétt mbl.is.