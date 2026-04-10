Föstudagur 10.apríl 2026

MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 10. apríl 2026 13:00

Hundurinn var kaldur og hrakinn. Mynd/aðsend

Íbúum í Kjós brá í brún þegar hundur í eigu Árna Stefáns Árnasonar, dýralögfræðings, vakti þá með gelti um miðja nótt. Hann var einn, kaldur og hrakinn og augljóslega í miklum vandræðum.

Matvælastofnun er nú á leiðinni að sækja hundinn og segir að alls ekki megi afhenda Árna Stefáni hann, en stofnunin tók nýlega fjóra aðra hunda af honum. Árni Stefán segist hafa týnt hundinum og ætli sér að endurheimta bæði hann og hina fjóra sem Matvælastofnun tók.

Einn í snjónum

„Hundurinn er kominn inn í hús hjá öðrum nágranna,“ segir íbúi í Kjós sem tilkynnti málið. „Hann er algjörlega búinn á líkama og sál.“

Um er að ræða sumarhúsabyggð þar sem sumir eigendur búa í. Íbúarnir vöknuðu upp við það í nótt að hundurinn var að gelta. Hann var einsamall í kuldanum og snjónum, vatns og matarlaus, við hús að Eyrum sem dýralögfræðingurinn Árni Stefán Árnason keypti nýlega. Enginn var í húsinu.

Sofnaði örmagna

Íbúinn segir að nágrannarnir hefðu reynt að senda honum skilaboð og svo hringt í lögregluna sem náði heldur ekki sambandi við hann. Þá var hringt bæði á Heilbrigðiseftirlit Vesturlands og Matvælastofnun.

„Annar nágranni náði að lokka hundinn inn með mat. Síðan sofnaði hann, alveg örmagna,“ segir íbúinn. Hundar sem þessir, það er af tegundinni setter, séu ekki með undirfeld og þoli illa kuldann. „Matvælastofnun er núna að senda bíl eftir honum. Þeir sögðu: Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“ segir hann. Það er til eigandans Árna Stefáns.

Hafi týnt hundi

Árni Stefán sagðist ekki vita hvar hundurinn var niðurkominn þegar blaðamaður hringdi í hann.

Einn nágranni náði að lokka hundinn til sín. Mynd/aðsend

„Ég er að leita að hundi,“ segir Árni Stefán. „Ég var upp í Kjós í gær og var viss um að hafa tekið hundinn með. Ég hleypti hundunum mínum út. Ég trúi því ekki að ég hafi gleymt einum hundi. Ég hélt að hann hefði sloppið út frá mér í nótt í Hafnarfirði.“

Dómsmál í uppsiglingu

Aðspurður segist Árni Stefán ætla sér að endurheimta þennan hund sem og hina fjóra hundana sem Matvælastofnun tók nýlega af honum með vörslusviptingu.

„Ég er í málaferlum við Matvælastofnun út af aðgangshörku og vörslusviptingu á fjórum hundum. Það verða dómsmál út af þessu. Þetta er mjög alvarlegt mál sem er í gangi hjá Matvælastofnun gagnvart mér og fleiri hundaeigendum,“ segir Árni Stefán.

Aðspurður um það mál segir hann það og langt til að reifa í símtali. En aðfarir stofnunarinnar hafi verið gerðar án nokkurrar lagaheimildar.

„Ég er að undirbúa ógildingarmál. Matvælastofnun er að vega að nokkuð mörgum hundaeigendum með ólögmætum hætti án nokkurrar valdheimildar til slíks né að viðkomandi eigendur hafi brotið af sér,“ segir hann.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

