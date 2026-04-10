Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“

Trúnaðarráð Eflingar krefst þess að fá beina aðkomu að þeim viðræðum og ákvarðanatöku sem fram undan er hjá ríkisstjórninni til að bregðast við efnahagsástandinu. Þetta kemur fram í tilkynningu en trúnaðarráð var að funda í gær þegar stjórnvöld boðuðu til blaðamannafundar til að kynna efnahagsaðgerðir. Blaðamannafundurinn fer fram síðar í dag en Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur boðað til þríhliða samtals Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda um leiðir til að hemja verðbólgu á næstu misserum.
Trúnaðarráð Eflingar segir að staða félagsmanna, verka- og láglaunafólks höfuðborgarsvæðisins, sé sú að þessi hópur beri þyngstu byrðar efnahagsástands sem komið sé úr böndunum og því eðlilegt að Efling hafi beina aðkomu að fyrirhuguðum viðræðum og ákvarðanatöku.
„Trúnaðarráð bendir á að á nýafstöðnu Eflingarþingi voru samþykktar fjórar ályktanir með útfærðum tillögum um úrbótamál. Engin þeirra kostar ríkissjóð krónu. Má þar nefna leigubremsu, viðurlög við launaþjófnaði og kröfu um málefnalegar ástæður fyrir uppsögnum verkafólks á almennum vinnumarkaði.
Trúnaðarráð skorar á stjórnvöld að hlusta á raddir verka- og láglaunafólks, koma til móts við málefnalegar kröfur með afgerandi hætti og forða því að með haustinu skapist átök á vinnumarkaði sem koma hefði mátt í veg fyrir.“
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir á Facebook að það sé ólíðandi að Eflingu sé haldið frá ákvarðanatöku um efnahagsmál og hafði félagið vonað að sá tími væri liðinn að ekki væri rætt við félagið eða hlustað á kröfur þess.
„Á þessum tímapunkti bendir flest til þess að stjórnvöld og aðrir sem fara með völd í þessu landi ætli að sjá hvort hægt sé að halda okkur jaðarsettum úti í horni. Ég tilkynni þá hér með að svo er ekki og ef að ekki verður á okkur hlustað mun það hafa raunverulegar afleiðingar.
Við í Eflingu erum sameinuð, öguð og sterk. Við tölum einni röddu. Við erum tilbúin í uppbyggilegt, lausnamiðað og alvörugefið samtalið. Við verðum ekki hunsuð. “