Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti

Lögreglan á Suðurnesjum hefur handtekið Írisi Helgu Jónatansdóttur í þágu rannsóknar á umsáturseinelti. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir henni síðar í dag. Frá þessu greinir lögreglan á Suðurnesjum í tilkynningu. Sölvi Guðmundsson, sem sakað hefur Írisi um umsáturseinelti, steig fram í morgun til að fullvissa vini og vandamenn um að hann væri enn á lífi, þvert á það sem fram kom í Morgunblaðinu í dag þar sem andlát hans var tilkynnt.
Samkvæmt dánartilkynningu átti Sölvi að hafa látið lífið þann 13. mars á heimili sínu og að útför hafi þegar farið fram. Taldi Sölvi augljóst að Íris Helga væri á bak við þessa ótímabæru andlátstilkynningu. Heimildin greindi frá því í fyrra að minnst níu einstaklingar hefðu sakað Írisi um áreiti og umsáturseinelti, þar á meðal Sölvi sem og dagskrárgerðarmaðurinn Garpur Ingason Elísabetarson. Báðir höfðu þeir átt í ástarsambandi við Írisi um tíma. Dóttir Sölva hefur eins sakað Írisi um umsáturseinelti. Íris mætti í hlaðvarpið Fullorðins í mars á síðasta ári til að bera af sér allar sakir. Hún sagðist ekki vera eltihrellir og ætlaði að stefna þeim sem höfðu sakað hana um umsáturseinelti. Skömmu eftir að fjallað var um mál hennar í Heimildinni hótaði hún blaðamanni miðilsins lífláti.
Lögreglan segir í tilkynningu sinni:
„Lögreglan á Suðurnesjum hefur handtekið aðila í þágu rannsóknar á umsáturseinelti í kjölfar birtingar á dánartilkynningu í Morgunblaðinu nú í morgun. Aðilinn hefur áður verið grunaður um og sætt rannsókn vegna fjölda annarra tilvika umsáturseineltis undanfarin ár og er þeim málum ekki lokið. Lögregla hyggst fara með kröfu um gæsluvarðhald á hendur aðilanum síðar í dag. Ekki er unnt að veita frekari upplýsingar um málið að svo stöddu.“