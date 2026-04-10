Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“

Ólafur Gottskálksson fyrrverandi markvörður í knattspyrnu, sem lék 10 landsleiki fyrir hönd Íslands auk þess að vera atvinnumaður hjá félögum í Englandi og Skotlandi, greinir frá því að hann sé að koma til eftir alvarlega líkamsárás á heimili sínu. Hann segir orðið ljóst að hann hafi orðið fyrir sálrænu áfalli vegna árásarinnar, líkamlegu sárin séu orðin betri en huga þurfi að þeim sálrænu.
Ólafur greinir frá þessu í opinni Facebook-færslu. Ólafur segir að 4. febrúar síðastliðinn hafi þrír menn ráðist á hann á heimili hans. Þeir hafi barið hann til óbóta og stungið 14 sinnum með hnúajárni sem á hafi verið lítill hnífur. Svo hafi þeir rænt því af heimilinu sem þá langaði í, meðal annars vörum frá Apple.
Ólafur segist hafa fengið mikið áfall eftir árásina og ekki treyst sér til að fara út næstu daga og heldur ekki að segja nokkrum manni frá þessu. Síðastliðinn þriðjudag hafi hann loks ákveðið að láta þessa menn ekki ná að eyðileggja sálu hans og birt stutta yfirlýsingu um þennan atburð til vina sinna á Instagram.
Viðbrögðin hafi hjálpað honum mikið. Færslan hafi farið í mikla dreifingu og hann fengið þúsundir skilaboða og staðið í ströngu við að svara þeim sem best og sem mest.
Ólafur segist framan af ekki hafa áttað sig á þeim sárum sem hann hlaut og hversu miklu stolið var af honum. Fjórum vikum síðar hafi hann fengið mikla verki í aðra öxlina vegna stungusárs sem hann hafi ekki séð fram að því. Hann ber sig þó vel:
„Menn hafa látist við minna og það að vera hér enn í dag og geta sagt sjálfur frá er ég þakklátur fyrir.“
Með færslunni birtir hann myndir af áverkum sem hann hlaut í árásinni. Hann segist ekki hafa getað hringt strax á hjálp eftir árásina þar sem umræddir menn hafi stolið öllum tækjum sem hægt hafi verið að hringja úr.
Ólafur segist hafa ákveðið að láta árásina ekki lengur liggja í þagnargildi og því ákveðið að segja frá henni og birta myndir af afleiðingunum. Meiðslin sem hann hafi hlotið séu að miklu leyti líkamleg en hann hafi fundið fyrir að hugur hans þurfi aðhald. Hann hafi fengið tíma hjá fagfólki sér til aðstoðar.
Ólafur gerir nánari grein fyrir þeim líkamlegu áverkum sem hann hlaut í árásinni.
Hann hafi hlotið 14 stungusár á höfði, andliti, hálsi og öxlum. Sauma hafi þurft 5 sár og skurðplástrar settir á flest hinna.
Augað vinstra meginn hafi alveg lokast vegna blæðingar innvortis á auganu, gat hafi komið á augað rétt hjá sjóntauginni og verið gert að því á bráðamóttöku Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og hafi það tekist vel. Talið sé að hann hafi fengið samtals um 25 högg í höfuðið.
Ólafur, sem lærði sjúkraþjálfun á yngri árum, segir að mannslíkaminn sé svo stórkostlegur að hann geymi viðgerð á sumum meiðslum á meðan önnur fái forgang vegna eðlis þeirra og sé búið að taka 8 vikur fyrir hann að átta sig á þeim meiðslum sem hann hlaut.
Ólafur greinir frá því að lokum að hann þekki mennina þrjá sem hafi ráðist á hann. Hann hafi aldrei gert neinum þeirra neitt og voni að þeir átti sig á að þeir gætu svo auðveldlega verið á leið fyrir dóm vegna morðs, en þakkar fyrir að svo sé ekki. Hann tekur ekki beint fram hvort hann hafi lagt fram kæru á hendur mönnunum.
Að lokum þakkar Ólafur fyrir öllum þeim sem hafa komið að þessu máli.