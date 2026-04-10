Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga

Í Morgunblaðinu í morgun birtist dánartilkynning um Sölva Guðmundarson. Þar kom fram að Sölvi hefði látið lífið á heimili sínu þann 13. mars og að útför hafi þegar farið fram. Sölvi er hins vegar sprelllifandi, en hann telur að eltihrellir hans hafi sent dánartilkynninguna til miðilsins til að gera honum lífið leitt. Morgunblaðið hefur beðið Sölva afsökunar, en dánartilkynningin eða „auglýsingin“ eins og Morgunblaðið kallar það, barst með hefðbundnum hætti og bar ekki með sér að um ósannindi væri að ræða. Miðillinn segir að blekkingar sem þessar séu fátíðar og muni miðillinn leita allra leiða til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig og eins leita til viðeigandi yfirvalda um framhald málsins.
Árið 2008 birti Morgunblaðið andlátstilkynningu um Hákon Rúnar Jónsson. Hann var sagður hafa látist eftir langvarandi veikindi og var þeim sem vildu minnast hans bent á söfnunarreikning. Hákon þessi var þá fangi í afplánun á Litla-Hrauni og kom dánartilkynningin forsvarsmönnum fangelsisins að óvörum enda Hákon sprelllifandi. Á daginn kom að annar fangi, Sigurbjörn Adam Baldvinsson, hafði sent inn tilkynningu og gefið upp sitt eigið reikningsnúmer sem söfnunarreikning. Fangelsismálastofnun kærði tilkynninguna til lögreglu og sagði þáverandi fangelsismálastjóri, Páll Winkel, í samtali við fjölmiðla að hann væri kjaftstopp enda málið eitt það ósmekklegasta sem hann hefði séð.
Mistök áttu sér svo stað við birtingu minningargreinar hjá miðlinum árið 2018. Minningargreinin fjallaði um 82 ára gamlan mann sem vissulega var látinn, en fyrir mistök birti Morgunblaðið óvart mynd af tónlistarmanninum Ed Sheeran í stað myndar af hinum látna. Þar sem Ed Sheeran var einn vinsælasti tónlistarmaður heims á þessum tíma vöktu mistökin heimsathygli, og þá sérstaklega í Bretlandi enda er tónlistarmaðurinn breskur. Var meðal annars fjallað um mistökin hjá miðlunum Metro, London Evening Standard og Independent.
Ofangreind atvik eru líklega þau þekktustu en ekki er um tæmandi talningu að ræða. Stundum hefur það gerst að rangar myndir birtast, grein um einn aðila birtist í læðist inn í safn minningargreina um annan einstakling og stundum hefur texti skolast til vegna mannlegra mistaka við uppsetningu. Þetta er heldur ekki bara bundið við íslenska miðla. CNN þurfti í gær að biðjast afsökunar á ótímabærri minningargrein um leikarann Michael J. Fox sem enn er lifandi og árið 2014 birti tímaritið People ótímabæra minningargrein um stórleikarann Kirk Douglas sem lést þó ekki fyrr en sex árum síðar.
Þekkt varð það árið 1980 þegar hrekkjalómurinn Alan Abel tilkynnti sitt eigið andlát og sagðist hafa látið lífið í skíðaslysi. Þetta gerði hann til að plata The New York Times til að greina frá andláti hans á nýársdag. Hann lét þó ekki lífið í skíðaslysi og lifði í 38 ár eftir að hafa tilkynnt eigið andlát. BBC tilkynnti árið 2016 að breski grínistinn Bill Bailey væri látinn, sem hann var þó ekki en því miður hafði alnafni hans látið lífið en sá starfaði sem plötusnúður. Andlát sirkuskonungsins P.T. Barnum var tilkynnt á meðan hann var enn lifandi, en það var viljaverk. Barnum var við dauðans dyr og hans síðasta ósk var að fá að lesa hvað blöðin höfðu að segja um hann. Hann lést svo tveimur dögum eftir að dánartilkynningin birtist. CNN tilkynnti um andlát tónlistarmannsins Kurt Cobains árið 1994, mánuði áður en hann lést. Það byggði á misskilningi en þá hafði tónlistarmaðurinn endað í dái eftir að hafa tekið inn of stóran skammt af fíkniefnum. Hann svipti sig svo lífi mánuði síðar.
Þetta voru aðeins fáein dæmi af fjölmörgum en forvitnum er bent á Wikipedia-síðu sem er helguð ótímabærum andlátstilkynningum þekktra einstaklinga.