Föstudagur 10.apríl 2026

Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga

Ritstjórn DV
Föstudaginn 10. apríl 2026 10:42

Í Morgunblaðinu í morgun birtist dánartilkynning um Sölva Guðmundarson. Þar kom fram að Sölvi hefði látið lífið á heimili sínu þann 13. mars og að útför hafi þegar farið fram. Sölvi er hins vegar sprelllifandi, en hann telur að eltihrellir hans hafi sent dánartilkynninguna til miðilsins til að gera honum lífið leitt. Morgunblaðið hefur beðið Sölva afsökunar, en dánartilkynningin eða „auglýsingin“ eins og Morgunblaðið kallar það, barst með hefðbundnum hætti og bar ekki með sér að um ósannindi væri að ræða. Miðillinn segir að blekkingar sem þessar séu fátíðar og muni miðillinn leita allra leiða til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig og eins leita til viðeigandi yfirvalda um framhald málsins.

Árið 2008 birti Morgunblaðið andlátstilkynningu um Hákon Rúnar Jónsson. Hann var sagður hafa látist eftir langvarandi veikindi og var þeim sem vildu minnast hans bent á söfnunarreikning. Hákon þessi var þá fangi í afplánun á Litla-Hrauni og kom dánartilkynningin forsvarsmönnum fangelsisins að óvörum enda Hákon sprelllifandi. Á daginn kom að annar fangi, Sigurbjörn Adam Baldvinsson, hafði sent inn tilkynningu og gefið upp sitt eigið reikningsnúmer sem söfnunarreikning. Fangelsismálastofnun kærði tilkynninguna til lögreglu og sagði þáverandi fangelsismálastjóri, Páll Winkel, í samtali við fjölmiðla að hann væri kjaftstopp enda málið eitt það ósmekklegasta sem hann hefði séð.

Mistök áttu sér svo stað við birtingu minningargreinar hjá miðlinum árið 2018. Minningargreinin fjallaði um 82 ára gamlan mann sem vissulega var látinn, en fyrir mistök birti Morgunblaðið óvart mynd af tónlistarmanninum Ed Sheeran í stað myndar af hinum látna. Þar sem Ed Sheeran var einn vinsælasti tónlistarmaður heims á þessum tíma vöktu mistökin heimsathygli, og þá sérstaklega í Bretlandi enda er tónlistarmaðurinn breskur. Var meðal annars fjallað um mistökin hjá miðlunum Metro, London Evening Standard og Independent.

Ofangreind atvik eru líklega þau þekktustu en ekki er um tæmandi talningu að ræða. Stundum hefur það gerst að rangar myndir birtast, grein um einn aðila birtist í læðist inn í safn minningargreina um annan einstakling og stundum hefur texti skolast til vegna mannlegra mistaka við uppsetningu. Þetta er heldur ekki bara bundið við íslenska miðla. CNN þurfti í gær að biðjast afsökunar á ótímabærri minningargrein um leikarann Michael J. Fox sem enn er lifandi og árið 2014 birti tímaritið People ótímabæra minningargrein um stórleikarann Kirk Douglas sem lést þó ekki fyrr en sex árum síðar.

Þekkt varð það árið 1980 þegar hrekkjalómurinn Alan Abel tilkynnti sitt eigið andlát og sagðist hafa látið lífið í skíðaslysi. Þetta gerði hann til að plata The New York Times til að greina frá andláti hans á nýársdag. Hann lét þó ekki lífið í skíðaslysi og lifði í 38 ár eftir að hafa tilkynnt eigið andlát. BBC tilkynnti árið 2016 að breski grínistinn Bill Bailey væri látinn, sem hann var þó ekki en því miður hafði alnafni hans látið lífið en sá starfaði sem plötusnúður. Andlát sirkuskonungsins P.T. Barnum var tilkynnt á meðan hann var enn lifandi, en það var viljaverk. Barnum var við dauðans dyr og hans síðasta ósk var að fá að lesa hvað blöðin höfðu að segja um hann. Hann lést svo tveimur dögum eftir að dánartilkynningin birtist. CNN tilkynnti um andlát tónlistarmannsins Kurt Cobains árið 1994, mánuði áður en hann lést. Það byggði á misskilningi en þá hafði tónlistarmaðurinn endað í dái eftir að hafa tekið inn of stóran skammt af fíkniefnum. Hann svipti sig svo lífi mánuði síðar.

Þetta voru aðeins fáein dæmi af fjölmörgum en forvitnum er bent á Wikipedia-síðu sem er helguð ótímabærum andlátstilkynningum þekktra einstaklinga.

 

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 37 mínútum
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Fyrir 42 mínútum
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar

Mest lesið

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu
Vilja ekki hleypa honum til Manchester
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Æfing Stelpnanna okkar á morgun opin öllum
Er að skrifa undir nýjan samning
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum

Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Björgvin Halldórsson er látinn

Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti
Fréttir
Í gær

Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins

Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins
Fréttir
Í gær

Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga

Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Í gær
Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“
Fréttir
Í gær
Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn
Fréttir
Í gær

Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar

Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar
Fréttir
Í gær
Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“
Fréttir
Í gær
Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran
Fréttir
Í gær
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Í gær

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Fréttir
Í gær

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“
Fréttir
Í gær
Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram
Fréttir
Í gær

Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“

Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Í gær
Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Í gær
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Fréttir
Í gær

Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot

Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Í gær

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Fréttir
Í gær
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Í gær
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar