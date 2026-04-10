Einar varð fyrir vonbrigðum með unga fólkið – „Þetta var bóla sem sprakk“

Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku, segist hafa orðið fyrir vonbrigðum með hvað loftslagsbylting unga fólksins fjaraði hratt út. Staðan núna sé þannig að heimurinn verði að aðlaga sig að loftslagsbreytingum því þróuninni verði ekki snúið við.
Í færslu á samfélagsmiðlum reifar Einar punkta úr viðtali í Morgunblaðinu við Þorvarð Árnason, forstöðumanns Rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Hornafirði. Það er áróður frá Bandaríkjunum gegn baráttunni, þreytu í umræðunni og ákveðin uppgjöf. Það er að fólk sé orðið lamað af kvíða og sannfært um að ekkert sé hægt að gera í málinu. Ef unga fólkið gefist upp þá sé engin framtíð.
„Hér vil ég bæta við að kannski hafa það verið mestu vonbrigðin þegar kemur að þreytunni í loftslagsumræðunni, hvað bylting unga fólksins og loftslagsverkföllin árið 2019 fjöruðu í raun hratt út,“ segir Einar. Það er mótmæli ungs fólks víða á Vesturlöndum þar sem sænski aðgerðarsinninn Greta Thunberg var í forystu. En slík mótmæli voru meðal annars nokkuð tíð hér á Íslandi.
„Maður skynjaði kraft og vilja þeirra sem voru þá um og innan við tvítugt. Það verður að segjast eins og er að þetta var bóla sem sprakk. Áhuginn leitaði einfaldlega annað.“
Hann bendir hins vegar á að þó að áhugi unga fólksins hafi leitað annað þá séu afleiðingar loftslagsbreytinganna ekkert á förum. Þær læðist aftan að okkur á löngum tíma. Sumar koma hins vegar í stökkum og vekja athygli fjölmiðla rétt á meðan.
„Ísland eitt og sér má sín hins vegar lítils – aðgerðir sem duga, þurfa að vera samræmdar og stefnumiðaðar í samvinnu ríkja,“ segir Einar. „Því miður hefur fjarað mjög undan þeim vilja á síðustu 10 árum eða svo.“
Hann nefnir að vissulega séu ljósir punktar inni á milli. Einkum hvað varðar minnkandi losun í Kína og að endurnýjanlegum orkugjöfum vaxi ásmegin. Það sé af því að þeir séu hagkvæmari.
„Raunsæi mitt segir hins vegar að við eigum í auknum mæli að snúa okkur að aðlögun loftslagsbreytinga,“ segir hann að lokum. „Það er hins vegar engan veginn auðvelt, þar sem óvissa er mikil hvernig hnattrænar loftslagsbreytingar muni snerta okkur á Íslandi, þegar ólíkar sviðsmyndir sýna ýmist hlýnandi og kólnandi veðurfar.“