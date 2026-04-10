Föstudagur 10.apríl 2026

Dró fyrrverandi kærustu úr rúminu niður stiga og út á götu – Sagðist einmana og þunglyndur

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 10. apríl 2026 17:30

Maðurinn sagðist hafa verið einmana og í þunglyndiskasti.

Karlmaður hefur verið dæmdur fyrir að ráðast á fyrrverandi kærustu sína, slegið hana í höfuðið og dregið hana úr rúmi og út á götu. Hafði maðurinn drukkið 13 bjóra og tekið 4 svefntöflur og hótaði að taka fleiri.

Atvikið átti sér stað þann 15. maí árið 2024 á heimili konunnar. Lögregla fékk tilkynningu rúmlega 22:30 og þegar hún mætti var konan þar niðurlút á svip.

Hafði fyrrverandi kærastinn komið í heimsókn til hennar eftir að þau höfðu verið í símasamskiptum fyrr um daginn. Hann var þá í mjög annarlegu ástandi, búinn að taka 4 svefntöflur og skola þeim niður með 13 bjórum.

Fluttur á bráðamóttöku með eitrun

Þau rifust og þá hafi maðurinn rokið á dyr og sagst ætla að taka fleiri töflur. Hún elti hann heim til hans en þar sló hann hana svo hún fékk blóðnasir. Sló hann hana í nokkur skipti en hún brást við með því að slá til baka í sjálfsvörn.

Þá tók hann um fætur hennar þar sem hún sat í rúminu og dró hana fram, niður stiga og út úr íbúðinni. Hlaut hún við þetta höfuðhögg og áverka á baki.

Þegar lögreglumenn voru á leið með konuna á lögreglustöðina í skýrslutöku þá barst tilkynning í eitrunarsíma um að maðurinn hefði verið fluttur á bráðamóttöku Landspítalans vegna þess að hann hefði tekið margar svefntöflur.

Í þunglyndiskasti

Daginn eftir gaf hann skýrslu um málið þar sem hann sagðist hafa verið einmana og í þunglyndiskasti. Hafi hann orðið reiður við konuna eftir að hann komst það því að hún hefði verið að tala við bróður hans. En hún sagðist hafa verið að tala við bróðurinn út af áhyggjum af andlegri líðan fyrrverandi kærastans, en þau höfðu verið saman í tæp fjögur ár.

Dómari í Héraðsdómi Reykjavíkur taldi það hafið yfir skynsamlegan vafa að maðurinn væri sekur um háttsemina. Var hann dæmdur í 60 daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða 1,4 milljónir króna í málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns en þóknun réttargæslumanns konunnar, 1 milljón, greiðist úr ríkissjóði.

