Föstudagur 10.apríl 2026

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”

Föstudaginn 10. apríl 2026 10:00

Daníel Hjörvar Guðmundsson nennir ekki að fara í fangelsi.

„Ég vona innilega að löggjafinn sjái sóma sinn í því að leiðrétta þessi 111 ára gömlu mistök,“ segir Daníel Hjörvar Guðmundsson, vínsali, frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir komandi kosningar, í aðsendri grein á vef Vísis í morgun.

Þar gerir hann nýfallinn dóm héraðsdóms í máli sem höfðað var gegn Smáríkinu að umtalsefni. Samkvæmt niðurstöðu dómsins var Vilhjálmur Ólafsson, forsvarsmaður Smáríkisins, sakfelldur fyrir að selja þriggja lítra hvítvínsbelju í maí í fyrra.

Í frétt Vísis, sem greindi frá dómnum í vikunni, kemur fram að Vilhjálmur hafi verið sektaður um 100 þúsund krónur. Greiði hann ekki sektina innan fjögurra vikna þarf hann að sæta fangelsisvist í átta daga.

Vandamálið í höndum löggjafans

Daníel byrjar grein sína kaldhæðnislega og segir að eftir langa bið hafi réttlætinu loks verið fullnægt. Eftir ítarlega rannsókn lögreglu, sem fól meðal annars í sér vettvangsathuganir, afskipti af Wolt-sendlum og vörutalningu, hafi komið í ljós að hinir harðsvíruðu glæpamenn hafi verið með yfir 172 vörur af hættulegu fíkniefni – sem sum eru framleidd á Íslandi – til sölu.

„Vilhjálmi var gefið að sök að brjóta gegn meintu einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi eins og það er orðað í 1. mgr. 10. gr. Áfengislaga nr. 75/1998 en þar segir “Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hefur einkaleyfi til smásölu áfengis.” Einkaleyfið er reyndar svo heilagt að í lögunum má finna undantekningu frá því til handa framleiðenda áfengis en þeim er heimilt að selja áfengi í smásölu á framleiðslustað. Svo er reyndar stærsta áfengisverslun á landinu rekin af þýsku einkafyrirtæki á Keflavíkurflugvelli. Svo má líka kaupa áfengi í smásölu frá erlendum einkafyrirtækjum og fá sent til sín, svo lengi sem áfengið sé erlendis að því er virðist. Geggjað einkaleyfi,“ segir Daníel í grein sinni.

Hann segir að hvað sem líður forsendum dómsins og hvort menn séu sammála þeim eða ekki sé ljóst að vandamálið er í höndum löggjafans.

„Alþingi getur, og á að vera löngu búið að leysa þetta mál. Líkt og hefur fram komið í greinum annarra þá hafa yfir 100.000 Íslendingar valið þessa leið til að nálgast þessa löglegu neysluvöru sem Vilhjálmur er sakfelldur fyrir að selja. Þá hafa önnur fyrirtæki en Smáríkið hafið rekstur í góðri trú og veita viðskiptavinum betri þjónustu en ríkið hefur nokkurn tímann gert og tryggir fjölda fólks atvinnu, þ.á.m. mér.“

Úrelt og glatað fyrirkomulag

Spyr Daníel hvort það sé virkilega í takt við réttarvitund þjóðarinnar að maður sé sakfelldur fyrir að selja löglega neysluvöru á markaði sem rúmlega fjórðungur landsmanna tekur þátt í, án þess þó að hvorki kaupandinn né seljandinn hafi litið svo á að viðskiptin væru ólögleg.

„Það eina sem er fullkomlega skýrt í þessu máli er að það er löngu tímabært að binda enda á þetta úrelta, óskilvirka, og (skoðun höfundar) glataða fyrirkomulag sem komið var á af afturhaldsöflum árið 1915 og var mögulega góð pæling þá ég veit það ekki ég var ekki fæddur. Ég er í það minnsta haldinn þeirri byltingarkenndu hugmynd að fullorðið fólk í frjálsu landi sé treystandi til að ákveða sjálf hvar þau kaupa áfengið sitt.“

Daníel segist að lokum vona innilega að löggjafinn sjái sóma sinn í því að leiðrétta þessi 111 ára gömlu mistök og „binda enda á þetta óvissuástand og leyfa borgurunum einfaldlega að kaupa sitt áfengi þar sem þeim sýnist án þess að venjulegur verslunarmaður eins og ég eigi hættu á því að fara í fangelsi.“

Daníel segir svo að lokum:

„Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi! Og svo líka nenni ég ekki að þurfa að kaupa vínið mitt af ÁTVR af því þeir selja aðallega vond vín.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu
Vilja ekki hleypa honum til Manchester
Vinsæll rithöfundur stígur fram eftir 23 ára nafnleysi eftir að hún var sökuð um að vera þrír karlmenn
Æfing Stelpnanna okkar á morgun opin öllum
Er að skrifa undir nýjan samning
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum

Björgvin Halldórsson er látinn

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá

Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti
Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins

Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga

Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“
Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn
Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar

Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“
Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“

Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“

Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar