Fimmtudagur 09.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 08:02

Ragnar Freyr hefur verið einn af mest áberandi læknum landsins á undanförnum árum.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ragnar Freyr Ingvarsson læknir tilkynnti í gær að honum hefði verið sagt upp störfum á Landspítalanum og staða hans lögð niður. Óhætt er að segja að færsla hans á Facebook, þar sem hann greindi frá tíðindunum í gærkvöldi, hafi vakið mikil viðbrögð.

Ragnar sagði í færslunni að hann hefði fengið þau skilaboð að rík aðhaldskrafa á spítalanum væri ástæða uppsagnarinnar. Ragnar hefur síðastliðinn áratug starfað sem sérfræðingur í almennum lyflækningum á Landspítalanum í Fossvogi og er einnig formaður Læknafélags Reykjavíkur.

Hann hefur komið víða við á síðustu árum og kom meðal annars að stofnun bráðalyflækningadeildar, COVID-göngudeildar, sýklalyfjaeiningar og síðast bráðalegudeildar.

„Ég bað um nánari útskýringar á þessari uppsögn og var þá sagt að það væri vegna þess að Landspítali væri undir svo ríkri aðhaldskröfu,“ sagði Ragnar Freyr og bætti við: „Mér er þó til efs að mikið sparist á uppsögn minni þar sem síðustu tvo mánuði og næstu sjö er ég í launalausu leyfi.“

Edda Björgvins hissa

Fjölmargir hafa skrifað athugasemdir við færslu Ragnars, þar á meðal kollegar og þjóðþekktir Íslendingar.

„Stórundarlegt að það skuli ekki vera pláss fyrir framúrskarandi fagmann og óvenju geislandi gleðigjafa á stærsta sjúkrahúsi landsins,“ segir til dæmis leikkonan Edda Björgvinsdóttir.

„Ha?,“ segir Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins og virðist orðlaus yfir tíðindunum.

„Þetta er eftir öðru á þessum blessaða vinnustað. Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr,“ segir Jóhannes Kári Kristinsson augnlæknir.

„Þá er illa fyrir okkur komið“

Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, skrifar einnig færslu á Facebook þar sem hún gagnrýnir uppsögnina.

„Stjórnendur Landspítala hafa verið opinskáir um það að spítalinn glími við manneklu og að tugir stöðugilda lækna séu ómönnuð. Þetta hefur m.a. valdið spítalanum gríðarlegum kostnaði við yfirvinnu, enda fáar hendur að vinna mörg verk og álagið víða allt of mikið. Þær fréttir að spítalinn hafi sagt upp reyndum og öflugum lækni við þessar aðstæður koma því vægast sagt spánskt fyrir sjónir,“ segir Steinunn meðal annars og bætir við að það sé leitun að jákvæðari, áhugasamari, lausnamiðaðri og manneskjulegri lækni en Ragnari Frey.

„Má spítalinn virkilega missa starfskrafta þessa manns? Er staðan raunverulega sú að segja þurfi upp fólki sem vinnur í framlínunni við beina þjónustu við sjúklinga? Þá er illa fyrir okkur komið,“ segir hún.

Oddur Steinarsson, heimilislæknir og fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, skrifar einnig færslu um málið. Hann deilir frétt RÚV frá því í október síðastliðnum með færslunni þar sem sagt var frá sendinefnd íslenskra heilbrigðisyfirvalda sem fór til Skandinavíu með það fyrir augum að laða íslenska lækna aftur heim. Hann segir síðan:

„Það er áhugavert að nú sé góðum lækni Ragnar Freyr Ingvarsson sagt upp á Landspítalanum aðeins hálfu ári eftir þessa miklu sendiferð. Einnig á sama tíma og starfsfólk spítalans er nýbúið að gæða sér á páskaeggjunum sem hann útvegaði!”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“
Fréttir
Fyrir 31 mínútum
Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Fyrir 37 mínútum
Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“
Fréttir
Fyrir 56 mínútum
Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Mest lesið

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Nýlegt

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Tottenham vill kaupa markvörð City í sumar
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf
Leikmenn United vilja að Carrick fái starfið
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Arnar Gunnlaugs ómyrkur í máli eftir það sem hann horfði á í kvöld – „Skammarlegt frá A til Ö“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði

Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Í gær
Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum
Fréttir
Í gær
„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“
Fréttir
Í gær

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Fréttir
Í gær
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Í gær
Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Í gær
Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Í gær

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Í gær

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Í gær
Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Í gær

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Í gær
Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Í gær
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Í gær

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Í gær

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Í gær
Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit