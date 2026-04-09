Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“

Ragnar sagði í færslunni að hann hefði fengið þau skilaboð að rík aðhaldskrafa á spítalanum væri ástæða uppsagnarinnar. Ragnar hefur síðastliðinn áratug starfað sem sérfræðingur í almennum lyflækningum á Landspítalanum í Fossvogi og er einnig formaður Læknafélags Reykjavíkur.
Hann hefur komið víða við á síðustu árum og kom meðal annars að stofnun bráðalyflækningadeildar, COVID-göngudeildar, sýklalyfjaeiningar og síðast bráðalegudeildar.
„Ég bað um nánari útskýringar á þessari uppsögn og var þá sagt að það væri vegna þess að Landspítali væri undir svo ríkri aðhaldskröfu,“ sagði Ragnar Freyr og bætti við: „Mér er þó til efs að mikið sparist á uppsögn minni þar sem síðustu tvo mánuði og næstu sjö er ég í launalausu leyfi.“
Fjölmargir hafa skrifað athugasemdir við færslu Ragnars, þar á meðal kollegar og þjóðþekktir Íslendingar.
„Stórundarlegt að það skuli ekki vera pláss fyrir framúrskarandi fagmann og óvenju geislandi gleðigjafa á stærsta sjúkrahúsi landsins,“ segir til dæmis leikkonan Edda Björgvinsdóttir.
„Ha?,“ segir Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins og virðist orðlaus yfir tíðindunum.
„Þetta er eftir öðru á þessum blessaða vinnustað. Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr,“ segir Jóhannes Kári Kristinsson augnlæknir.
Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, skrifar einnig færslu á Facebook þar sem hún gagnrýnir uppsögnina.
„Stjórnendur Landspítala hafa verið opinskáir um það að spítalinn glími við manneklu og að tugir stöðugilda lækna séu ómönnuð. Þetta hefur m.a. valdið spítalanum gríðarlegum kostnaði við yfirvinnu, enda fáar hendur að vinna mörg verk og álagið víða allt of mikið. Þær fréttir að spítalinn hafi sagt upp reyndum og öflugum lækni við þessar aðstæður koma því vægast sagt spánskt fyrir sjónir,“ segir Steinunn meðal annars og bætir við að það sé leitun að jákvæðari, áhugasamari, lausnamiðaðri og manneskjulegri lækni en Ragnari Frey.
„Má spítalinn virkilega missa starfskrafta þessa manns? Er staðan raunverulega sú að segja þurfi upp fólki sem vinnur í framlínunni við beina þjónustu við sjúklinga? Þá er illa fyrir okkur komið,“ segir hún.
Oddur Steinarsson, heimilislæknir og fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, skrifar einnig færslu um málið. Hann deilir frétt RÚV frá því í október síðastliðnum með færslunni þar sem sagt var frá sendinefnd íslenskra heilbrigðisyfirvalda sem fór til Skandinavíu með það fyrir augum að laða íslenska lækna aftur heim. Hann segir síðan:
„Það er áhugavert að nú sé góðum lækni Ragnar Freyr Ingvarsson sagt upp á Landspítalanum aðeins hálfu ári eftir þessa miklu sendiferð. Einnig á sama tíma og starfsfólk spítalans er nýbúið að gæða sér á páskaeggjunum sem hann útvegaði!”