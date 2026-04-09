Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn

Maskína hefur birt niðurstöður könnunar um málefni útlendinga en þar kemur fram að mikill meirihluti landsmanna (66%) er hlynntur móttökuskólum fyrir börn af erlendum uppruna. Aðeins 14 prósent eru andvígir og 20 prósent í meðallagi hlynntir.
Eins voru svarendur spurðir hvort ríkisstjórnin hefði staðið sig vel eða illa í málefnum útlendinga á yfirstandandi kjörtímabili. Flestir sögðu illa, eða 44 prósent, 24 prósent telja ríkisstjórnina hafa staðið sig vel og 31 prósent segja í meðallagi. Rétt er að taka fram að Maskína kannaði ekki hvort svarendum þætti ríkisstjórnin ekki hafa gert nóg í málefnum útlendinga eða hvort þeim þyki ríkisstjórnin hafa gengið of langt. Af sundurliðun svara má ráða að þeir sem telja ríkisstjórnina hafa staðið sig illa geri það á ólíkum forsendum, en til að mynda er óánægjan meiri meðal stuðningsmanna Pírata heldur en meðal stuðningsmanna Miðflokksins. Sósíalistar eru óánægðastir með frammistöðu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Niðurstaðan sýnir því óánægju með aðgerðir ríkisstjórnarinnar en ekki á hverju óánægjan byggir, en ríkisstjórnin hefur bæði verið gagnrýnd fyrir að ganga of skammt sem og of langt.
Hvað móttökuskóla fyrir börn af erlendum uppruna varðar þá eru kjósendur Pírata, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna líklegastir til að vera á móti en kjósendur Flokks fólksins, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks líklegastir til að vera hlynntir.