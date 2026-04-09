Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng

Elías Georgsson, 64 ára gamall verkfræðingur frá Reykjanesbæ, var þann 27. mars síðastliðinn, fundinn sekur um ofbeldi gegn 12 ára dreng sem hafði gert dyraat við heimili Georgs. Atvikið átti sér stað í febrúar árið 2023.
Elías var sakaður um að hafa elt drenginn uppi, fellt henn í jörðina, haldið honum föstum, dregið hann á fætur og farið með hann gegn vilja hans inn á heimili sitt og læst hann þar inni. Þar hafi drengurinn verið þar til nágranni frelsaði hann úr prísundinni með því að brjóta rúðu í útidyrahurðinni og opna dyrnar. Drengurinn hlaut mar, skrámur og aðra áverka við brotið.
Elías neitaði sök og sagði drenginn hafa komið heim með sér af fúsum og frjálsum vilja til að biðja konuna sína afsökunar á dyraatinu. Hann neitaði því að hafa beitt hann líkamlegu ofbeldi og sagði að félagar hans hefðu fellt drenginn í jörðina.
DV fylgdist með aðalmeðferð málsins fyrir Héraðsdómi Reykjaness í febrúar. Sjá hér. Þar sagðist Elías hafa sætt ofsóknum frá tilteknum hópi fólks í hartnær 40 ár. Meðal þess sem hafi gerst sé að þrír tvítugir menn hafi skotið á hann úr rafbyssum. Ennfremur lýsti hann skemmdarverkum sem unnin hafi verið á húsi hans. Meðal annars hafi verið kastað eggjum í húsið.
Dyraatið umrætt kvöld sagðist hann telja vera hluta af þessum ofsóknum. Ennfremur lýsti Elías fádæma óhróðri sem hafi verið skrifaður um hann á samfélagsmiðlum. Því hafi til dæmis verið haldið fram að hann hafi dregið dreng inn í húsið, afklætt hann og nauðgað honum fyrir framan eiginkonu sína.
Frásögnum Elíasar og drengsins fyrir dómi af atvikinu bar engan veginn saman. Drengurinn sagði það alrangt að Elías hefði ekki lagt á hann hendur og að hann hafi farið heim til hans með honum af fúsum og frjálsum vjila.
Elías hélt því fram að drengirnir hafi framkallað gífurlegan hávaða og hamagang er þeir gerðu dyraatið og þetta hafi í raun verið árás á heimilið. Þeir hafi barið svo fast á gluggarúður að þeir hafi auðheyrilega verið með einhver barefli. Elías sagði jafnframt að þessi árás á heimilið hafi verið hluti af einhverjum TikTok-leik sem væri í gangi enda hefðu um þetta leyti verið gerðar fleiri slíkar árásir á heimili í hverfinu.
Drengurinn kannaðist ekki við þessar lýsingar og sagði þá ekki hafa verið með barefli. Drengirnir voru alls fjórir en aðeins einn þeirra, hann sjálfur, gerði dyraat. Hann mundi ekki hvar hann hefði barið en sagði að þeir hefðu ekki verið að reyna að brjóta rúður. Hann kannaðist ekki við neinn TikTok-leik í tengslum við þetta en játaði að þeir hefðu verið búnir að gera dyraat við eitt annað hús þarna um kvöldið, áður en atvikið með Elíasi gerðist.
Drengurinn mundi ekki til þess að Elías hefði beðið hann um að koma með sér og biðja eiginkonu sína afsökunar á dyraatinu. Elías hefði einfaldlega dregið hann heim með sér með valdi. Hann segir að eiginkona Elíasar hefði tekið á móti þeim með síma á lofti og tekið upp myndband. Elías hafi síðan læst hann inni og hringt á lögregluna.
Það var niðurstaða dómara að Elías hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Þar vó þungt framburður vitna en einnig myndefni, ekki síst efni úr fórum Elíasar sjálfs, myndir sem hann tók af brotaþola og myndband sem eiginkona hans tók inni í húsinu eftir að Elías hafði komið með drenginn þangað.
Var Elías dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi og til að greiða brotaþola 658.500 krónur í skaða- og miskabætur.
Dóminn má lesa hér.