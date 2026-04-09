Fimmtudagur 09.apríl 2026

Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 18:00

Elías Georgsson í Héraðsdómi Reykjaness fyrir aðalmeðferð málsins. Mynd: DV/KSJ

Elías Georgsson, 64 ára gamall verkfræðingur frá Reykjanesbæ, var þann 27. mars síðastliðinn, fundinn sekur um ofbeldi gegn 12 ára dreng sem hafði gert dyraat við heimili Georgs. Atvikið átti sér stað í febrúar árið 2023.

Elías var sakaður um að hafa elt drenginn uppi, fellt henn í jörðina, haldið honum föstum, dregið hann á fætur og farið með hann gegn vilja hans inn á heimili sitt og læst hann þar inni. Þar hafi drengurinn verið þar til nágranni frelsaði hann úr prísundinni með því að brjóta rúðu í útidyrahurðinni og opna dyrnar. Drengurinn hlaut mar, skrámur og aðra áverka við brotið.

Elías neitaði sök og sagði drenginn hafa komið heim með sér af fúsum og frjálsum vilja til að biðja konuna sína afsökunar á dyraatinu. Hann neitaði því að hafa beitt hann líkamlegu ofbeldi og sagði að félagar hans hefðu fellt drenginn í jörðina.

DV fylgdist með aðalmeðferð málsins fyrir Héraðsdómi Reykjaness í febrúar. Sjá hér. Þar sagðist Elías hafa sætt ofsóknum frá tilteknum hópi fólks í hartnær 40 ár. Meðal þess sem hafi gerst sé að þrír tvítugir menn hafi skotið á hann úr rafbyssum. Ennfremur lýsti hann skemmdarverkum sem unnin hafi verið á húsi hans. Meðal annars hafi verið kastað eggjum í húsið.

Dyraatið umrætt kvöld sagðist hann telja vera hluta af þessum ofsóknum. Ennfremur lýsti Elías fádæma óhróðri sem hafi verið skrifaður um hann á samfélagsmiðlum. Því hafi til dæmis verið haldið fram að hann hafi dregið dreng inn í húsið, afklætt hann og nauðgað honum fyrir framan eiginkonu sína.

Frásögnum Elíasar og drengsins fyrir dómi af atvikinu bar engan veginn saman. Drengurinn sagði það alrangt að Elías hefði ekki lagt á hann hendur og að hann hafi farið heim til hans með honum af fúsum og frjálsum vjila.

Sjá einnig: Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“

Elías hélt því fram að drengirnir hafi framkallað gífurlegan hávaða og hamagang er þeir gerðu dyraatið og þetta hafi í raun verið árás á heimilið. Þeir hafi barið svo fast á gluggarúður að þeir hafi auðheyrilega verið með einhver barefli. Elías sagði jafnframt að þessi árás á heimilið hafi verið hluti af einhverjum TikTok-leik sem væri í gangi enda hefðu um þetta leyti verið gerðar fleiri slíkar árásir á heimili í hverfinu.

Drengurinn kannaðist ekki við þessar lýsingar og sagði þá ekki hafa verið með barefli. Drengirnir voru alls fjórir en aðeins einn þeirra, hann sjálfur, gerði dyraat. Hann mundi ekki hvar hann hefði barið en sagði að þeir hefðu ekki verið að reyna að brjóta rúður. Hann kannaðist ekki við neinn TikTok-leik í tengslum við þetta en játaði að þeir hefðu verið búnir að gera dyraat við eitt annað hús þarna um kvöldið, áður en atvikið með Elíasi gerðist.

Drengurinn mundi ekki til þess að Elías hefði beðið hann um að koma með sér og biðja eiginkonu sína afsökunar á dyraatinu. Elías hefði einfaldlega dregið hann heim með sér með valdi. Hann segir að eiginkona Elíasar hefði tekið á móti þeim með síma á lofti og tekið upp myndband. Elías hafi síðan læst hann inni og hringt á lögregluna.

Myndefni felldi Elías

Það var niðurstaða dómara að Elías hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Þar vó þungt framburður vitna en einnig myndefni, ekki síst efni úr fórum Elíasar sjálfs, myndir sem hann tók af brotaþola og myndband sem eiginkona hans tók inni í húsinu eftir að Elías hafði komið með drenginn þangað.

Var Elías dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi og til að greiða brotaþola 658.500 krónur í skaða- og miskabætur.

Dóminn má lesa hér.

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Mynd úr sendibílnum kollvarpaði frásögn morðingjans
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn
Áfall í herbúðum Tottenham – Bakslag hjá Kudus sem gæti farið í aðgerð
Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Njósnarar Liverpool skoða Toure í hverri viku
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Missir fyrir RÚV: Freyr Gígja ráðinn til dómsmálaráðuneytisins

Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn

Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar

Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran

Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“

Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram

Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Í gær
Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Í gær

Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins

Fréttir
Í gær
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Í gær
Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Fréttir
Í gær
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Í gær

Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar

Fréttir
Í gær

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Fréttir
Í gær
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Í gær

Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins

Fréttir
Í gær
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Í gær
Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Í gær

Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum

Fréttir
Í gær

„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“

Fréttir
Í gær
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Fréttir
Í gær
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni