Fimmtudagur 09.apríl 2026

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 15:30

Margir myndu vilja sjá Eddie Hall og Hafþór Júlíus mætast á nýjan leik. Myndir/IMDB

Breski aflraunamaðurinn Eddie Hall skorar á Hafþór Júlíus Björnsson, eða Fjallið eins og hann er gjarnan kallaður, að mæta sér í bardaga. En ekki í hnefaleikum að þessu sinni.

Kraftajötnarnir tveir mættust í hnefaleikum í mars mánuði árið 2022. Bar Hafþór Júlíus þá sigur úr býtum. Um var að ræða sýningarbardaga í Dubai sem endaði óvænt á stigum eftir sex lotur.

Eddie Hall náði Hafþóri reyndar í gólfið snemma í þeirri rimmu en eftir að Hafþór komst aftur á fæturna var aldrei nein spurning hvernig það færi. Lengi hefur verið rætt um annan boxbardaga en ekkert orðið af því.

Nú segist Eddie Hall vilja mæta Hafþóri aftur í bardaga, en ekki í hnefaleikum heldur í blönduðum bardagalistum, það er MMA.

„Ef ég á að vera hreinskilinn myndi ég helst vilja berjast við Thor úti á götu en já ég vill berjast við hann í MMA,“ sagði Hall við miðilinn TalkSPORT. „Ef það eru nægir peningar í spilinu, þá skal ég berjast við hvern sem er.“

Hall hefur áður keppt í MMA, við pólska aflraunamanninn Mariusz Pudzianowski á síðasta ári og unnið. Hafþór Júlíus hefur hins vegar enga reynslu af greininni aðra en æfingar.

Ekki er talið sérstaklega líklegt að það verði af MMA rimmu milli þessara tveggja kraftajötna, sem báðir hafa hlotið titilinn sterkasti maður heims. En ef það eru nægir peningar í spilinu, eins og árið 2022, gæti það þó breyst.

 

