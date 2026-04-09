Fimmtudagur 09.apríl 2026

Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 09:05

Nægilega mikið var af byggingarhæfum lóðum á síðasta ári til að mæta áætlaðri þörf í bæði Reykjavík og Garðabæ, en skortur var á byggingarhæfum lóðum í Kópavogi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Fólksfjölgun var í takt við lágspá sveitarfélaganna sem skiluðu inn húsnæðisáætlun árið 2025 eftir að hafa verið nær miðspá og háspá sveitarfélaganna á árunum á undan. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS). Þar kemur einnig fram að íbúðaþörf reyndist minni en sveitarfélögin gerðu ráð fyrir í miðspá sinni vegna minni fólksfjölgunar á meðan íbúðauppbygging var umtalsverð á árinu. Byggt var umfram nýja íbúðaþörf og náðist að vinna niður íbúðaskuld sem hafði safnast upp árin á undan. HMS áætlar gróflega að íbúðaskuldin á höfuðborgarsvæðinu hafi minnkað um 500 íbúðir og um rúmlega 120 íbúðir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.

Sama þróun átti sér þó ekki stað hvað varðar biðlista eftir búseturéttaríbúðum og leiguíbúðum utan markaðsleigu. Biðlistar töldu tæplega 7 þúsund umsækjendur og voru álíka langir árið 2025 og þeir voru árið á undan. Leikskólapláss og hjúkrunarrými voru af skornum skammti á suðvesturhorni landsins þar sem biðlistar námu hundruðum umsækjenda. Yfir 1.500 umsækjendur voru á biðlista eftir félagslegum leiguíbúðum sveitarfélaga og tæplega 4.000 voru á biðlista eftir öðrum leiguíbúðum fyrir tekju- og eignalága. Opinber gjöld vegna íbúðauppbyggingar eru langmest á höfuðborgarsvæðinu en sem hlutfall af markaðsvirði íbúða eru þau meiri á Selfossi.

Nánar má lesa um stöðuna í skýrslu HMS.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fréttir
Fyrir 31 mínútum
Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga
Fréttir
Fyrir 37 mínútum
Sandra ekki sátt: „Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Flestum finnst stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum – Píratar eru óánægðari en Miðflokksmenn
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Uppsögn Ragnars vekur mikil viðbrögð: „Mönnum er alltaf refsað fyrir að skara fram úr“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Leynifundur Netanyahu í Hvíta húsinu réði úrslitum um árásina á Íran
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Mest lesið

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Nýlegt

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Tottenham vill kaupa markvörð City í sumar
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf
Leikmenn United vilja að Carrick fái starfið
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Arnar Gunnlaugs ómyrkur í máli eftir það sem hann horfði á í kvöld – „Skammarlegt frá A til Ö“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði

Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Í gær
Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum
Fréttir
Í gær
„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“
Fréttir
Í gær

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Fréttir
Í gær
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Í gær
Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Í gær
Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Í gær

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Í gær

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Í gær
Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Í gær

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Í gær
Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Í gær
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Í gær

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Í gær

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Í gær
Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit