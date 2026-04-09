Byggt umfram íbúðaþörf í fyrra og íbúðaskuldin minnkar

Nægilega mikið var af byggingarhæfum lóðum á síðasta ári til að mæta áætlaðri þörf í bæði Reykjavík og Garðabæ, en skortur var á byggingarhæfum lóðum í Kópavogi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Fólksfjölgun var í takt við lágspá sveitarfélaganna sem skiluðu inn húsnæðisáætlun árið 2025 eftir að hafa verið nær miðspá og háspá sveitarfélaganna á árunum á undan. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS). Þar kemur einnig fram að íbúðaþörf reyndist minni en sveitarfélögin gerðu ráð fyrir í miðspá sinni vegna minni fólksfjölgunar á meðan íbúðauppbygging var umtalsverð á árinu. Byggt var umfram nýja íbúðaþörf og náðist að vinna niður íbúðaskuld sem hafði safnast upp árin á undan. HMS áætlar gróflega að íbúðaskuldin á höfuðborgarsvæðinu hafi minnkað um 500 íbúðir og um rúmlega 120 íbúðir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.
Sama þróun átti sér þó ekki stað hvað varðar biðlista eftir búseturéttaríbúðum og leiguíbúðum utan markaðsleigu. Biðlistar töldu tæplega 7 þúsund umsækjendur og voru álíka langir árið 2025 og þeir voru árið á undan. Leikskólapláss og hjúkrunarrými voru af skornum skammti á suðvesturhorni landsins þar sem biðlistar námu hundruðum umsækjenda. Yfir 1.500 umsækjendur voru á biðlista eftir félagslegum leiguíbúðum sveitarfélaga og tæplega 4.000 voru á biðlista eftir öðrum leiguíbúðum fyrir tekju- og eignalága. Opinber gjöld vegna íbúðauppbyggingar eru langmest á höfuðborgarsvæðinu en sem hlutfall af markaðsvirði íbúða eru þau meiri á Selfossi.
