Björgvin Halldórsson er látinn

Björgvin Halldórsson, tónlistarmaður, er látinn 74 ára að aldri. Hann var bráðkvaddur á heimili sínu í Hafnarfirði í nótt.
Björgvin var fæddur 16. apríl árið 1951. Þann 1. október skaust hann upp á stjörnuhimininn þegar hann var valinn poppstjarna ársins 1969. Síðan þá hefur hann verið einn þekktasti tónlistarmaður landsins.
Björgvin söng með fjölda hljómsveita á borð við Flowers, Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs og HLH flokknum. Árið 1995 söng hann lagið Núna fyrir hönd Íslands í Eurovision söngvakeppninni.
Björgvin söng fjölmörg önnur lög sem eru samgróin þjóðarsálinni, svo sem Gullvagninn, Þó líði ár og öld og jólalagið Þú komst með jólin til mín. Þá hélt hann árlega jólatónleika undir yfirskriftinni Jólagestir Björgvins.
Börn Björgvins, Svala og Krummi, hafa einnig verið áberandi í tónlistarlífi landsins. Bæði sem sóló tónlistarfólk og í hljómsveitunum Scope og Mínus.
Björgvin Halldórsson var sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 2011 fyrir framlag sitt til tónlistarinnar.