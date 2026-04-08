Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum

Lýst var yfir tveggja vikna vopnahléi milli Írana og Bandaríkjamanna seint í gærkvöld, fyrir milligöngu stjórnvalda í Pakistan. Stríðandi aðilar hafa hvorir um sig lýst yfir sigri í kjölfar vopnahlésins.
Í nýrri færslu á Truth Social segir Trump að þetta sé stór dagur fyrir heimfriðinn og hann spáir nýrri gullöld í Miðausturlöndum:
„Stór dagur fyrir heimsfriðinn. Íran vill að það gerist, þeir hafa fengið nóg! Það hafa líka allir aðrir. Bandaríkin munu hjálpa til við að greiða fyrir skipaferðir í gegnum Hornússundið. Það verða miklar jákvæðar aðgerðir. Stórir peningar verða græddir. Íran getur hafið uppbyggingarferli,“ segir Trump og heitir því að Bandaríkjamenn munu koma með fjármagn til enduruppbyggingar landsins.
„Rétt eins og við erum að upplifa í Bandaríkjunum, þá gæti þetta orðið gullöld í Miðausturlöndum!!!!“ skrifar forsetinn, sem hótaði Írönum gjöreyðileggingu fyrir sólarhring síðan.