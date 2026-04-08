Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum

Mikill meirihluti Íslendinga hefur orðið var við áróðursherferðir erlendra ríkja á síðustu 12 mánuðum og tæplega helmingur hefur miklar áhyggjur af miklar áhyggjur af slíkum herferðum hér á landi þar sem reynt er að grafa undan samfélagslegu trausti og lýðræðislegum gildum. Þetta kemur fram í könnun sem Maskína gerði fyrir Fjölmiðlanefnd og Netvís.
Könnunin skoðaði einnig skautun í íslensku samfélagi en þátttakendur fengu lista yfir hina ýmsu hópa og voru spurðir hvort þeim mislíkaði mjög við einhverja þeirra. Þeir hópar sem þátttakendum mislíkaði mest við eru andstæðingar bólusetninga, stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gaza, andstæðingar þungunarrofs, þeir sem neita loftlagsbreytingum, talsmenn þess að kynin séu aðeins tvö, þjóðernissinnar og stuðningsfólk Miðflokksins.
Nokkur munur var á svörum þátttakenda eftir því hvort þeir skilgreina sig til hægri eða vinstri í stjórnmálaskoðunum:
Hægrimönnum mislíkaði helst eftirfarandi hópar:
Vinstrimönnum mislíkaði helst eftirfarandi hópar:
Þátttakendur voru spurðir hvort það væru málefni sem þeir fylgdust með á netinu sem valdi þeim tilfinningalegu uppnámi. Um opna spurningu var að ræða þar sem þátttakendur gátu skrifað inn svör sín. Svörin voru mörg og mismunandi en nokkur málefni komu ítrekað fram, þar með talið átök á Gaza og í Úkraínu, hatur í garð ýmissa hópa svo sem á grundvelli trúar eða hinseginleika, innflytjendamál, ofbeldi gegn börnum, Donald Trump og stjórnvöld í Bandaríkjunum.
Alls sögðust 43,8% svarenda hafa miklar áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja á Íslandi. 76% sögðust hafa orðið vör við slíkar herferðir síðasta árið og langflest urðu vör við slíkt á Facebook. Rúmlega þriðjungur svarenda, eða 36,1%, sagðist hafa áhyggjur af því að áróðursherferðir erlendra ríkja hafi áhrif á kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi en 50,5 prósent töldu sig vel undirbúin til að sjá í gegnum áróðursherferðir erlendra ríkja hér á landi.
Yngsti hópur svarenda hafði meiri áhyggjur en eldri hópar en á sama tíma telur unga fólkið sig betur í stakk búið til að sjá í gegnum áróðurinn. Niðurstöðurnar má skoða í heild í skýrslu Fjölmiðlanefndar og Netvís.