Miðvikudagur 08.apríl 2026

Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 18:15

Stefán Jakobsson við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Mynd: DV/KSJ

„Þetta er mikill léttir og lykilorð dagsins er „léttir“,“ segir Stefán Jakobsson tónlistarmaður um sýknudóm sem kveðinn var upp yfir honum í Héraðsdómi Reykjaness í dag í máli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu höfðaði á hann vegna líkamsárásar.

Stefán var sakaður um að hafa, haustið 2023, gefið manni sem var samferða honum í leigubíl olnbogaskot með þeim afleiðingum að maðurinn hlaut þríbrot í andliti. Dómurinn taldi ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að brotaþoli hefði getað hlotið áverkana með öðrum hætti og taldi ekki sannað að það hafi gerst í bílferðinni.

Sjá einnig: Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás

„Ég átti allan tímann von á því að verða sýknaður enda er ég saklaus og legg þunga áherslu á það. Mér finnst mjög skrýtið að það hafi verið farið alla leið með þetta miðað við gögn málsins og dómurinn í dag er síðan í samræmi við það.“

Stefán segir að það hafi verið mikið andlegt álag að hafa þetta mál hangandi yfir sér. „Það var líka sérstök upplifun að það sé fjallað um mig í tengslum við þetta í fjölmiðlum, í máli þar sem ég er saklaus, það var eitthvað sem ég þurfti að takast á við. Það er óþægilegt að vera opinberaður í svona máli en vera 100% saklaus.“

DV spurði Stefán hvort málið hafi skaðað mannorð hans með einhverjum hætti en eðlilega er það viðkvæmt þar sem hann er landsfrægur tónlistarmaður. „Auðvitað heyri ég ekki allt sem er sagt og get bara dæmt út frá því sem ég hef heyrt en mér virðist að þetta hafi ekki skaðað mitt mannorð. Ég hef bara upplifað ótrúlega mikinn stuðning, bæði frá vinum mínum og líka frá fólki sem ég þekki ekki neitt. Ég er mjög þakklátur fyrir þennan stuðning.“

Erfiður tími í fjölskyldunni

„Á mánudag dóu tveir í kjarnafjölskyldunni. Það var því ómetanlegt að fá svona góðar fréttir til að vega upp á móti  því svona þegar dregur nær lokum vikunnar,“ segir Stefán ennfremur og rödd hans er hlaðin ólgandi tilfinningum. Mikið hefur mætt á honum en í dag leyfir hann sér að gleðjast með sínum nánustu.

Hann trúir þeim orðum lögmanns síns, Ómars R Valdimarssonar, að ólíklegt sé að málinu verði áfrýjað til Landsréttar en mun takast á við það ef af verður.

Fréttir
Fyrir 18 mínútum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Mest lesið

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Lítið góðverk pizzasendils skilaði honum milljónum króna í vasann – Sjáðu myndbandið
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fær ekki sína hundtryggu aðstoðarmenn með sér
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna
Landsliðið kom saman í dag – Gríðarlega mikilvægur leikur á þriðjudag
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Prís tekur nú við reiðufé

Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum

Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“

Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Í gær
Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Í gær
Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Í gær

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika

Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Í gær
Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Í gær
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Í gær
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Í gær

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Í gær

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Fréttir
Í gær

Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu

Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Fréttir
Í gær
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“
Fréttir
Í gær
Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann
Fréttir
Í gær

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Fréttir
Í gær

Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi

Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði
Fréttir
Í gær
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“