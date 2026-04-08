Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“

„Þetta er mikill léttir og lykilorð dagsins er „léttir“,“ segir Stefán Jakobsson tónlistarmaður um sýknudóm sem kveðinn var upp yfir honum í Héraðsdómi Reykjaness í dag í máli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu höfðaði á hann vegna líkamsárásar.
Stefán var sakaður um að hafa, haustið 2023, gefið manni sem var samferða honum í leigubíl olnbogaskot með þeim afleiðingum að maðurinn hlaut þríbrot í andliti. Dómurinn taldi ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að brotaþoli hefði getað hlotið áverkana með öðrum hætti og taldi ekki sannað að það hafi gerst í bílferðinni.
„Ég átti allan tímann von á því að verða sýknaður enda er ég saklaus og legg þunga áherslu á það. Mér finnst mjög skrýtið að það hafi verið farið alla leið með þetta miðað við gögn málsins og dómurinn í dag er síðan í samræmi við það.“
Stefán segir að það hafi verið mikið andlegt álag að hafa þetta mál hangandi yfir sér. „Það var líka sérstök upplifun að það sé fjallað um mig í tengslum við þetta í fjölmiðlum, í máli þar sem ég er saklaus, það var eitthvað sem ég þurfti að takast á við. Það er óþægilegt að vera opinberaður í svona máli en vera 100% saklaus.“
DV spurði Stefán hvort málið hafi skaðað mannorð hans með einhverjum hætti en eðlilega er það viðkvæmt þar sem hann er landsfrægur tónlistarmaður. „Auðvitað heyri ég ekki allt sem er sagt og get bara dæmt út frá því sem ég hef heyrt en mér virðist að þetta hafi ekki skaðað mitt mannorð. Ég hef bara upplifað ótrúlega mikinn stuðning, bæði frá vinum mínum og líka frá fólki sem ég þekki ekki neitt. Ég er mjög þakklátur fyrir þennan stuðning.“
„Á mánudag dóu tveir í kjarnafjölskyldunni. Það var því ómetanlegt að fá svona góðar fréttir til að vega upp á móti því svona þegar dregur nær lokum vikunnar,“ segir Stefán ennfremur og rödd hans er hlaðin ólgandi tilfinningum. Mikið hefur mætt á honum en í dag leyfir hann sér að gleðjast með sínum nánustu.
Hann trúir þeim orðum lögmanns síns, Ómars R Valdimarssonar, að ólíklegt sé að málinu verði áfrýjað til Landsréttar en mun takast á við það ef af verður.