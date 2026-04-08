Miðvikudagur 08.apríl 2026

Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 15:10

Stefán Jakobsson við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Mynd: DV/KSJ

Kveðinn var upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness dómur í máli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kvað upp yfir tónlistarmanninum Stefáni Jakobssyni, fyrir líkamsárás.

Stefáni var gefið að sök að hafa gefið manni sem hann sat við hlið hans í leigubíl olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að maðurinn þríbrotnaði í andliti auk þess að hljóta áverka á vör.

Brotaþoli gerði kröfu um miska- og skaðabætur að fjárhæð tæplega fimm milljónir króna.

Ingi Tryggvason héraðsdómari sýknaði Stefán á grundvelli þess að ekki þótti sannað að maðurinn hefði hlotið áverka sína í bílferðinni.

Var dómurinn kveðinn upp kl. 15 í dag.

Sjá einnig: Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Fréttin verður uppfærð

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 40 mínútum
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum

Mest lesið

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni
Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar
Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United
Húrra Reykjavík lokar síðustu versluninni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi

Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Fréttir
Í gær
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Fréttir
Í gær

Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“
Fréttir
Í gær
Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann
Fréttir
Í gær
Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Fréttir
Í gær
Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði
Fréttir
Í gær

Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“

Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Fréttir
Í gær
Kolbrún segir stjórnarandstöðuna tala niður til þjóðarinnar
Fréttir
Í gær

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“
Fréttir
Í gær
Líkur á eldingum í kvöld
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir

Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Átta menn ákærðir í stóru kókaínmáli – Ýmislegt gekk á í leiguíbúð í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Viðvaranir í gildi um allt land í dag – Allt að 40 metrar á sekúndu og slæmt skyggni