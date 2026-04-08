Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás

Kveðinn var upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness dómur í máli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kvað upp yfir tónlistarmanninum Stefáni Jakobssyni, fyrir líkamsárás.
Stefáni var gefið að sök að hafa gefið manni sem hann sat við hlið hans í leigubíl olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að maðurinn þríbrotnaði í andliti auk þess að hljóta áverka á vör.
Brotaþoli gerði kröfu um miska- og skaðabætur að fjárhæð tæplega fimm milljónir króna.
Ingi Tryggvason héraðsdómari sýknaði Stefán á grundvelli þess að ekki þótti sannað að maðurinn hefði hlotið áverka sína í bílferðinni.
Var dómurinn kveðinn upp kl. 15 í dag.
